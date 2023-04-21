Глава департамента культуры Томской области Павел Волк задержан в пятницу

Фото: администрация Томской области

В Томской области 21 апреля был задержан начальник областного департамента по культуре Павел Волк. Об этом "КП-Томск" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Павел Волк был задержан пару часов назад. С чем связано уголовное дело на данный момент неизвестно.

Павел Волк возглавляет облдепартамент по культуре с 5 июня 2012 года.

По данным обладминистрации, чиновник родился 12 апреля 1963 года. В 1983 году окончил фортепианное отделение Томского музыкального училища. В 1989 году - фортепианный факультет Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки. В 2002 году окончил Международный факультет управления Томского государственного университета по специальности "менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1982 году.

В 1998 году работал в Томском областном институте повышения квалификации работников искусства, культуры и туризма. С июня 2001 года являлся директором Томского областного колледжа культуры и искусств. 5 июня 2012 назначен начальником департамента по культуре Томской области. Женат, есть двое детей.