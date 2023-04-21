«За нами повторила вся Россия»: томский активист рассказал о бурном развитии местного донорского движения

Никита привлек в донорское движение более 800 томичей! Фото предоставлено героем публикации

У 21-летнего Никиты Леонова, несмотря на юный возраст, уже 9 лет стажа общественной деятельности. Еще ребенком томич начал организовывать различные мероприятия и участвовать в социальных проектах. За помощь пожилым во время карантина он даже получил медаль «Мы вместе». Сейчас парень учится в медицинском колледже и работает санитаром в оперблоке НИИ онкологии. Сегодня Никита развивает и местное донорское движение. Об этом молодой человек рассказал «КП-Томск» накануне – во Всероссийский день донора.

Фото предоставлено героем публикации

Идею томича подхватили регионы

Изначально всероссийская акция «Оставайся донором» проводилась 1 раз в год, в апреле. Ее организовывало движение «Молодежка Народного Фронда». Три года назад к ОНФ примкнул и Никита, благодаря активности которого акция стала ежемесячной.

«В Томске мы развили это до того, что буквально каждый месяц собирали человек по 20, все новые и новые люди подключались. Такая регулярность понравилось и другим регионам, они по нашему примеру запустили это локально, так что теперь почти каждый месяц День донора проходит по всей России», - делится томич.

Фото предоставлено героем публикации

За несколько лет Никите удалось привлечь в движение более 800 томичей и организовать десятки акций.

«Теперь большинство ребят уже сдают кровь не по приглашению, а самостоятельно, мы их никак не подталкиваем. Некоторые хотят выйти на Почетного донора. Все безвозмездно. Основной контингент – это студенты. Но есть и люди, кому за 40, им было интересно, но боялись попробовать. Чтобы их поддержать, мы ходили массивной группой человек от 20, и тогда всем комфортно», - рассказывает Никита Леонов.

Личный опыт активиста

«Сам я давно хотел попробовать сдать кровь, но один как-то не мог настроиться. А вот с этой акцией лично вовлекся тоже. Первые раза 4 у меня даже не получалось – нельзя было сдавать после операционного лечения, по здоровью. Но все равно – я собирал и водил в донорский центр группы. И вот теперь уже 2 года сдаю кровь, сейчас участвую в шестой акции. Мы снова ее провели в честь Всенародного Дня донора, сходили группой 15 человек. К конкретной дате не подвязываемся. Когда есть время, свободное от работы, учебы, тогда и организовываем», - рассказывает парень.

Фото предоставлено героем публикации

Никита подчеркивает, что не все знают о пользе донорства для самого участника акции. Коме того, что человек помогает больному, нуждающемуся в переливании крови, он и сам оздоровляется.

«Не только приятно участвовать в акции, но и идет польза для организма. Как минимум, обновляется кровь, поднимается гемоглобин. У меня сейчас даже организм как-то сам чувствует, что нужно пойти и снова сдать. Если сначала было интересно попробовать это сделать, помочь людям, то теперь, кроме этого, ты еще и на автомате идешь. На физическом уровне уже ощущаешь необходимость – какой-то долг, обязательство у себя уже выработал», - делится волонтер.

Фото предоставлено героем публикации

Сдать кровь - быстро и комфортно

По опыту Никиты, процедура сдачи крови в Томском донорском центре занимает минут 15-20. Очередь, как правило, составляют человек 5.

Фото предоставлено героем публикации

«Это все буквально делается в один день, когда вы приходите. Анализы берут все прямо в донорском центре, здесь проблем нет. Главное, чтобы у вас самочувствие было хорошее, чтобы не болели в предыдущие 2 недели. По статистике, допустим, у меня приходит 40 человек, сдают из них около 30, потому что не всех допускают по показаниям. Бывают редкие группы белков, пониженный гемоглобин. А у кого-то, чаще у женского пола, роль может сыграть недовес», - поясняет Никита.

Фото предоставлено героем публикации

По словам активиста «Молодежки Народного фронта», донорская акция направлена, прежде всего, на обычных людей – не на волонтеров.

«Большинство участников – это как раз обычные люди, которые сидели на парах. Большей части из них я писал лично, процентов 75 откликнулись и присоединились к нам. Они приводили друзей, кто-то родителей. Ну а волонтеры – это и так те люди, которые готовы помочь», - отмечает Никита Леонов.

Читателям «КП-Томск» молодой человек посоветовал не бояться и попробовать поучаствовать в донорском движении.

Фото предоставлено героем публикации

«Пускай люди развиваются, не нужно ничего опасаться: здесь только польза, никакого страха. В нашем донорском центре – отличнейшие врачи. Тебя в любом случае полностью проконсультируют, пропитают этой энергетикой», - сказал томич.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что с начала 2023 года жители областного центра сдали кровь более 5 тысяч раз.