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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:30

Жители Томска не смогут снять дачу на лето из-за отсутствия вариантов

В середине апреля таких предложений было всего пять
Алёна Мищенко
На рынке недвижимости таких предложений практически нет.

На рынке недвижимости таких предложений практически нет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичи, которые хотели провести лето за городом, но не имеющие своего дачного участка, не смогут арендовать частные дома, так как на рынке недвижимости таких предложений практически нет, сообщает «МК в Томске».

В середине апреля на популярных площадках об аренде недвижимости таких предложений было всего пять. Самый дорогой из предложенных вариантов – дом за 40 тысяч рублей в месяц в селе Тимирязевское по улице Песчаное озеро. Его площадь составляет 90 кв. метров.

Дешевле всего снять дачу на лето можно в Томском районе в Богашевском сельском поселении. Аренда в месяц обойдется томичам в 8 тысяч рублей. Там сдается бревенчатый домик с минимальными удобствами.

Кроме того, предложений об аренде домов на сутки намного больше. Томичам предлагают варианты частных домов от 1 до 5 тысяч рублей за сутки проживания.