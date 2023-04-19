«Я живой, и уже замечательно!»: томский боец передал дочери игрушечного чебурашку из Макеевки

Виктория не видела отца уже более полугода. Фото: Томское отделение ОНФ

Томичка Виктория Б. не может без слез говорить о папе - эмоции зашкаливают. Его призвали по частичной мобилизации 7 октября 2022 года, с того дня в доме не перелистывают календарь. Очень ждут главу семейства обратно, и при каждой возможности передают бойцу посылки. В этом томичам помогает местное отделение «Народного фронта». На днях его представители вернулись с Донбасса, куда отвозили очередные тонны гуманитарного груза. Из Макеевки волонтеры привезли Вике подарок от отца – игрушечного чебурашку.

Фото: Томское отделение ОНФ

«Спасибо большое, что смогли мне передать такой подарок, это очень ценно для меня. Я думаю, эта игрушка останется со мной надолго. По папе очень скучаю. Когда у него есть возможность написать, обозначиться, прям эмоции накатывают. Пишет, что все хорошо, я живой, и это уже замечательно», - сказала юная томичка и снова расплакалась.

Фото: Томское отделение ОНФ

Немного успокоившись, девушка добавила, что это уже не первый подарок от отца с передовой. На 8 марта боец передал с ОНФ дочери мягкого зайца.

«Розовый зайчик со мной был уже в двух лагерях в другом городе. И я никогда с ним не расстаюсь, до сих пор со мной ездит всегда в сумке. Он мой талисман на удачу. Это, наверное, самый лучший подарок, какой я получала. А теперь еще и чебурашка!», - поделилась Вика.

Фото Томское отделение ОНФ

Девушке показали запись, сделанную на передовой. На видео боец, находясь в прекрасном расположении духа, обращается к Виктории: «Доченька, тебе привет! Спасибо за посылку. Сейчас тебе еще чебурашку передам, как и обещал, самого настоящего. Это уже традиционно: она мне сюда такие посылки, а я игрушку в ответ присылаю, зайке моей».

Фото: Томское отделение ОНФ

В следующую поездку волонтеры из ОНФ также собираются увидеться с отцом девочки. «Обязательно снова повидаемся с бойцом из Томска с позывным Хирург. Мы с большим удовольствием выполнили его просьбу. Встреча с Викой была очень трогательной, мы все записали и передадим видео Хирургу, чтобы оно согревало его и всех наших ребят теплом и любовью родного дома», - сказал координатор регионального отделения «Народного фронта» по работе со СМИ Владимир Погудин.

Фото: Томское отделение ОНФ

Добавим, что в рамках третьей гуманитарной миссии волонтеры доставили адресную помощь 7 подразделениям в ЛНР и ДНР, в которых служат томичи. Отработав 11 заявок от земляков, представители ОНФ передали необходимое под запрос из рук в руки.

Читайте также «Осколки в шлеме и пули в жилете»: снайпер из Томска рассказал, как получил ранения в Кременной