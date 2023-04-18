Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 апреля 2023 11:50

«Иногда пациенты сбегают с операции!»: томская медсестра-анестезист рассказала о сложностях профессии

Томский анестезист рассказал, как пациент сбежал с операции
Анна Ковалёва
От грамотного анестезиста во многом зависит благополучный исход любой операции. Фото предоставлено героем публикации

От грамотного анестезиста во многом зависит благополучный исход любой операции. Фото предоставлено героем публикации

Светлана Овсова никогда не мечтала быть анестезистом, однако проработала на этой должности более 20 лет и успела очень полюбить свою профессию. О неожиданных поворотах судьбы, а также о специфике непростой специальности женщина рассказала журналисту «КП-Томск».

«У меня были совсем другие планы, но я отучилась на медсестру общего профиля, так как на этом настояла моя мама. Она была учительницей и считала, что работать надо в тепле и чистоте. Да и в 80-е годы наши с ней профессии считались самыми хорошими», - начала свой рассказ томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

В юности Светлана жила с семьей в Новосибирской области, училась за 80 км от дома. «Я считала, что биология - это не урок. Ну что это такое – выучить стебельки и пестики?», - признается женщина. В то время, когда ее подруга зубрила задания, она просто прочитывала материал, при этом хорошо сдавала экзамены. На госпрактику Светлану отправили в город Каргат, где, по ее словам, судьба словно сама начала направлять студентку на заранее начертанный путь.

«Выяснилось, что все медсестры ушли в отпуск, меня упросили устроиться и поработать за них в терапии. Через месяц – то же самое в гнойной хирургии, затем в регистратуре и детском отделении. Мой дневник подписал главврач, и я уехала. Получила диплом и, думаю, ну, наконец, месяц отдохну летом дома. И вдруг звонок по межгороду: у тебя завтра по графику ночная смена, ты ведь не увольнялась», - вспоминает Светлана Овсова.

В домашнем халате, как была, Светлана бросилась на автобусную остановку. Успела на поезд и через 12 часов была уже в Каргате. Через год там сформировали отделение анестезиологии, Светлану вместе с двумя другими медсестрами отправили на 3-месячное обучение в ОКБ Новосибирска.

Фото: Олег Укладов

«Так, неожиданно для себя, я и стала анестезистом. Начала работать в сформированной палате интенсивной терапии, куда клали тяжелых пациентов после операции. Потом я уехала в Новосибирск. Мне подсказывали: «Иди в искусственную почку, там работа не такая сложная», но я все же устроилась в гнойно-септическое отделение ожогового центра. Проработала там 11 лет даже без больничных листов. Часто на учебе была, через 7 лет я уже имела высшую категорию», - делится медик.

Затем - новый поворот в жизни Светланы. Она вышла за муж и переехала в Томск, где устроилась медсестрой-анестезистом в отделение реанимации СИБГМУ.

«У нас специфика такая: и кто работает в палате реанимации, и кто в операционной - это все анестезисты. Все имеем доступ к наркотическим препаратам, право проводить наркозы – ассистировать врачу-анестезиологу. Мы должны все это одинаково знать, но можем выбрать, что больше нравится. А в некоторых больницах идет обязательная вертушка: то есть, месяц работаешь в палате, потом месяц в операционной, и так по кругу. Я вот люблю работать в операционной», - рассказывает Светлана.

Заступая на смену, женщина готовит операционную, проверяет всю аппаратуру, наличие кислорода, закиси, всех необходимых препаратов, систем.

«Потом я иду к списку, смотрю план, кого мы сегодня оперируем. Вижу, кто пациент, какого возраста, в какой он палате. Беру у хирургов истории, начинается операционный день. Например, вызывают Иванова, я его встречаю, девчонки кладут на операционный стол. Мерю пациенту давление, ввожу в вену раствор, ставлю систему. Объясняю, что за чем идет, какой будет наркоз. Если он не согласен, отвечаю: «Хорошо, если не хотите Вы спинальную анестезию, сейчас с доктором обсудим». То есть, я начинаю общаться с пациентом», - рассказывает женщина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана уточняет, что многие пациенты высказывают свои предпочтения в выборе вида наркоза: «Одни говорят: «Я хочу за Вами следить, что Вы мне тут делаете. Хочу участвовать в этом!». А другие наоборот: «Я не хочу ни слышать Вас, ни видеть, Вы меня усыпляйте». Несмотря на то, что в некоторых случаях рекомендуется делать спинальный наркоз – более щадящий для организма, по желанию пациента его все-таки усыпляют. Иначе он может начать конфликтовать прямо во время операции.

«К конфликтам в нашей работе вообще не привыкать, ведь люди очень разные попадают к нам. Многие выпивающие. Один вообще сбежал с операционного стола! Привезли по скорой пьяного с колото-резаным ранением, положили на стол. Санитарочка пытается зафиксировать ему ноги, чтобы не упал, а он с воплями и матом кричит, чтобы не привязывали. Встает и пытается уйти. Санитарка у нас крепкая, удерживает, падает на него. Но он в итоге прям со стола встал, ушел, куда – не знаем, и мы его больше не видели», - делится Светлана.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Еще у одного пациента была белая горячка. Светлана услышала шум и забежала в палату, где увидела свою напарницу, стоявшую, зажмурившись, в углу.

«Она бедная стоит, боится, а пациент взял стойку от системы и над головой ее крутит. Я не знаю, что делать, мужик-то крепенький. И в это время забегает анестезиолог. Тот ставит стойку и берет его за грудки, хирургическую рубашку рвет на 2 части врачу. В итоге получает сдачу, падает на кровать, и мы его успеваем привязать», - рассказывает томичка.

Во время разговора с журналистом Светлана вспомнила и еще один интересный случай из своей богатой медицинской практики. Однажды, перед началом операции, у баллона с закисью сорвало редуктор и пошел шипящий звук. В это время пациенты уже были под наркозом.

«Врачи только помылись и оделись, стоят в масках. И вдруг срывается баллон, начинает шипеть. Мой анестезиолог убежал вообще из операционной. Хирурги, прямо стерильные, упали на пол, прикрыв голову руками. А я даже ничего не поняла и не успела напугаться, просто быстренько подошла и закрутила баллон. Все-то подумали, что сейчас что-то взорвется. Были от меня в шоке!», - поделилась Светлана.

Она добавила, что подобных случаев очень много и не хватило бы и нескольких часов, чтобы все перечислить. Один парень не верил, что его уже прооперировали, долго и требовательно кричал, пока ему не показали шов. Для него выключение сознания показалось мигом, он не заметил, что уже засыпал. Другой – бывший алкоголик – разжевал и проглотил ампулу, оставленную эндоскопистами после осмотр желудка. Еще один мужчина пытался выйти в окно, медбрату еле удалось остановить пациента.

«Очень много впечатлений от нашей работы, она весьма насыщенная. Раньше было в день по 3-4 операции, иногда по 5, а сейчас бывает и по 8. Так что скучать не приходится. Для меня главное - что после наркоза я вижу результат, поэтому это благодарный труд. Правда, пациенты нас не помнят, но я-то их помню. И меня люди хотя бы перед сном видят, в отличии от операционных сестёр - наверное, и не думают, что они существуют», - добавляет Светлана.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После 20-лет работы женщина оформила пенсию, так как условия ее труда по вредности приравниваются к условиям работы с рентгеном. Тем не менее, томичка продолжает заступать на смены, уходить на отдых пока не собирается. В разговоре с журналистом она несколько раз повторила, что очень любит свою профессию – нелегкую и интересную одновременно.

Читайте также «На голове странная шишка!»: томичка рассказала, как организм ее сына отреагировал на присасывание клеща

Интересное