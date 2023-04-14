«Сейчас самый опасный период»: врач-инфекционист рассказал, чего опасаться томичам в апреле и мае

Весной организм еще не восстановлен и легко «цепляет» новые респираторные заболевания Фото: Артем КИЛЬКИН

Апрель и май – самые благоприятные месяцы для распространения вирусов и бактерий. Какие опасности поджидают томичей в этот период и как уберечься от заболеваний, подробно рассказал инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«До установления стабильной теплой погоды респираторные инфекции чувствуют себя очень хорошо. Это происходит, потому что идет транзиторный иммунодефицит, связанный с долгой зимой и перенесёнными заболеваниями за этот период. Весной организм еще не восстановлен и легко «цепляет» на себя новые респираторные заболевания. Плюс температура воздуха очень благоприятствует распространению таких инфекций», - говорит специалист.

Поздняков уточнил, что сейчас преобладает самая благоприятная для распространения вирусных и бактериальных инфекций температура воздуха: 0°C… −5 °C, теплая и влажная погода.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Когда столбик термометра поднимается до +5 °C, активизируются иксодовые клещи и начинают распространяться трансмиссивные инфекции, передающиеся через укусы насекомых. Плюс весной, в силу нестабильной метеообстановки, перепадов температур и давления, традиционно обостряются все имеющиеся хронические заболевания. В первую очередь — заболевания ЖКТ, легких и верхних дыхательных путей, неврологические и психотерапевтические проблемы», - уточнил Поздняков.

Врач отдельно отметил ту опасность, с которой придется столкнуться в конце весны аллергикам. Начало сезона цветения спровоцирует традиционные обострения.

«Поздней весной увеличивается концентрация потенциальных аллергенов в воздухе: плесневые грибки, пыль и пылевые клещи, шерсть линяющих животных, пыльца растений. А некоторые виды аллергии проявляются еще ранней весной, до наступления сезона цветения», - сказал медик.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Врач отметил, что на обострения также влияет сниженный иммунитет после зимы. Чем чаще человек простужается, тем у него выше риск возникновения неприятных аллергических реакций.

Андрей Поздняков рассказал, что некоторые люди в целях профилактики принимают иммуностимуляторы. Врач советует томичам не назначать себе самостоятельно такие препараты.

«Не пить иммуностимуляторы без назначения врача. В лучшем случае эффекта от них не будет, в худшем - это может стимулировать звенья иммунитета, которые спровоцируют развитие аутовоспалительных реакций и запустят аутоиммунные заболевания», - предупредил инфекционист.

Андрей Поздняков добавил, что самые простые рекомендации для защиты организма весной - это правильно и разнообразно питаться, соблюдать режим сна и избегать стрессов.

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