«В лесу и под водой»: томичи рассказали о необычных местах для ногодних каникул

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В Томске отгремели праздничные салюты в новогоднюю ночь, были загаданы все заветные желания и съедена большая часть заготовок. Впереди еще шесть дней гуляний, и жители города уже приступили к планированию уикенда. Журналист «КП-Томск» выяснил, куда томичи собираются поехать, чтобы развеять привычные традиционные гуляния на горках и катках.

«Мы забронировали в конце октября домик в лесу. Сейчас собираем вещи на 4 дня, будем отдыхать там всей семьей. На мой взгляд, это крутой способ отдохнуть от рабочих будней, от интернета да и вообще хорошо обстановку сменить», - рассказал Виктор.

Еще один томич также поддерживает позицию Виктора об активном проведении новогодних праздников. По его словам, максимальная польза, которую можно извлечь из длинных выходных, заключается в пользе для здоровья и тела.

«Мы с женой 31 декабря встретили на проруби. У нас в семье все спортсмены, поэтому салаты и бесчисленная река алкоголя не для нас. Каникулы проведем под водой в погружениях и закаливаниях, 3 января поедем на лыжах, а 4-6 запланированы сноуборды, бег, а 7-8, может быть, поедем в деревню чистить снег с крыши и улицу», - прокомментировал Олег.

Жительница Томска Елена сказала, что все выходные она проведет с семьей и детьми. За программу мероприятий отвечали три ее сына.

«У меня трое детей, поэтому каникулы зависят далеко не от моего решения. Старший захотел покататься на хаски, средний сходить пешком через Томь, третий посмотреть на елки в разных районах Томска», - говорит томичка.

Отдохнуть от быстрого темпа жизни в городе и "сменить пластинку" Евгении помогает поездка подальше от города. Девушка с мужем и ребенком запланировала встречу в доме за городом, где она будет помогать по хозяйству друзьям.

«Мы уехали к друзьям в другой город. Будем на машине кататься с плюшками, кормить коров, гусей, свиней (у друзей хозяйство) и просто наслаждаться спокойной жизнью без города», - отметила девушка.

Однако не все жители Томска и Томской области положительно относятся к резкой смене обстановки и активности в длинные выходные. Анастасия делится, что у нее весьма сложная работа и ей просто хочется полежать на кровати, ничего не делать и смотреть любимые кинокартины.

«Новогодние праздники для меня это просто нереальная возможность посмотреть то, что не посмотрела, послушать то, что не послушала и съесть то, что не позволяла. Я имею ввиду фильмы, музыку и еду. Не планирую выходить из дома, устрою себе разгрузку с лучшими фильмами и сериалами. Например "Гарри Поттер", "Чародеи", "Кавказская пленница"», - рассказала томичка Анастасия..

В большинстве случаев жители города планируют проводить каникулы активно, покидая стены квартир и домов. Сельские жители, наоборот, стараются выезжать в город и заниматься насущными делами по хозяйству.

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