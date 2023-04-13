«Печи и зеркала для бойцов-земляков»: томичи изготовили для военных оригинальные изделия

Только в Томске для бойцов делают облегченные печи с подвесными водяными баками. Фото предоставлено героем публикации

Для первой модели уникальной печки для бойцов СВО томичи создали 3D-визуализацию. Прототип протестировали и остались очень довольны: изделие получилось легким - около 7,5 кг, а значит, пригодным для использования не только в тылу, но и на передовой. В оригинальной модели учли все пожелания омоновцев, которые и обратились за помощью к томским экспертам по металлу.

Печи для земляков - участников спецоперации

«Военные сразу обозначили нам ряд задач. Им требовались печи настолько мобильные и недорогие, чтобы их не жалко было бросить в поле. Они должны обогревать небольшие блиндажи по несколько квадратов. Вместо прямоходки требовалось Г-образное колено для изгиба пламени. Так теплопотери маленькие, а КПД увеличивается процентов на 50», - рассказывает журналисту «КП-Томск» предприниматель Виктор Попов. Он уточняет, что все 14 сотрудников его компании, работающей с металлом, единогласно поддержали идею помогать бойцам, которая возникла еще перед Новым годом.

Фото предоставлено героем публикации

«Сбоку печек мы расположили съемные водяные баки по 5 литров, их можно подвесить и, приоткрыв краник, умыться теплой водой. Такое только в Томске делаем, больше нигде, потому что дороговато, а мы оптимизировали за счет высокой скорости и гибкости производства. И без хороших сварщиков это не сделать», - поясняет Виктор.

Сначала парни произвели около 200 печей, потом стали делать их под конкретные запросы. К ним обращаются и сами бойцы, и их родственники, которые могут быстро передать изделия в зону СВО. «Даже родители, матери воинов, жены – через них передавали тоже безвозмездно. ЧВК «Вагнер» также передавали, они у нас в Томске есть, приезжали, забирали сами. У них снабжение нормальное, но им именно этот вариант нужен был», - уточнил томич. Он добавил, что за 12-часовую смену компания может производить до 30 печей, в месяц - около тысячи.

«Пошло-поехало!»: крупный бизнес в деле

«Вначале с 3Д-моделированием нам помог один специалист из Новосибирска. Затем я поделился с новосибирцами макетами, и они тоже начали изготавливать такие печи. Подключились омичи, потом хабаровцы, Тольятти, затем Москва и до Питера дошло», - делится Попов.

Фото предоставлено героем публикации

Мужчина рассказывает, что сначала приходилось использовать свой металл. Чтобы найти поддержку, ребята создали в мессенджере группу, но подписчики отнеслись к идее скептически.

«Помощи особо неоткуда было ждать. Через группу какие-то сборы организовывали, но набранные суммы даже не позволяли закупить металл, я уж не говорю о расходке. За свой счет делали. Со временем к нашему делу подключились местные промышленные компании, торгующие металлом. Одни нам передали, условно, тонну материала листового, другие - полтонны, и пошло-поехало! Это очень крупный бизнес, серьезные ребята. Сейчас с нами взаимодействуют порядка 10 таких предприятий. И даже жилсервисы гигантские участвуют», - рассказывает предприниматель.

Фото предоставлено героем публикации

Мангалы для праздников на передовой

Компания Виктора изготавливает не только печи. Очень нужными оказались на линии огня разборные мангалы, из ребята разработали для подразделения на человек 12.

«Это не то обычный набор кусочков металла, а полностью на шарнирах изделие. Не разваливается, собрал как в коробочку, и вот готовый мангал. С этим у бойцов были проблемы, я много таких историй знаю, что помогали там военным – деревенские передали мясо, а на чем его готовить? Кухня есть, понятно, но охота и другое покушать, праздник устроить. Мы порядка 50 мангалов отправили, даже в ЧВК «Вагнер» их взяли», - делится Виктор Попов.

Новая модель тактических кошек

При поддержке омоновцев томичи разработали и новую модель тактических кошек. Ее особенности - габариты, толщина металла 6 мм, способность выдерживать высокую нагрузку.

Фото предоставлено героем публикации

«Можно вырывать решетки, зацепить за дерево, за какую-то дверь, вытащить ее - такие серьезные вещи. Есть большие, средние и маленькие варианты», - объясняет томич.

По отзывам бойцов, оригинальные кошки хорошо себя зарекомендовали: они помогают при выполнении развед-задач, при разминировании местности. Благодаря компактности и маловесности конструкцию удобно размещают на снаряжении. При необходимости сборка занимает всего около минуты.

Фото предоставлено героем публикации

«Неранящие» зеркала для штурмовиков

«Спецназовцы заказывали у нас зеркала, чтобы из-за укрытия проглядывать территорию. Мы упростили и удешевили эти изделия. Главное – посадили их на дополнительную пленку, чтобы в случае попадания патрона по зеркалу осколки не ранили человека. В нашем цехе это придумали. Сама технология простая», - говорит бизнесмен.

Фото предоставлено героем публикации

Экспериментальные разработки и разовые запросы

Томичам предлагали также заняться беспилотниками - укомплектовывать платформы, нарезать детали на лазерах для сборки БЛА. По словам Виктора, при необходимости компания готова за это взяться. Кстати, с беспилотниками ребята уже имели дело - изготавливали сбросы под боеприпасы разных калибров. «Железный подвес – это из подствольного гранатомета то, что на беспилотник подвешивается, и вот мы хвостовики изготавливали. Партию под заказ отправили напрямую через транспортную компанию», - пояснил собеседник «КП-Томск». Он добавил, что еще компания производила для бойцов подставки под рации.

Томичи продолжают экспериментировать, придумывая новые, полезные и удобные изделия для бойцов. Так, предприниматели сконструировали эвакуационные тележки. Однако производить их пока не могут - не имеют станков для изготовки нужных узлов. Виктор добавил, что, в целом, у компании есть еще много идей для производства. Он также отметил, что к общему делу может присоединиться любой желающий. Металл требуется на постоянной основе, для оказания помощи можно написать Telegram-канал «Весь металл для СВО».

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