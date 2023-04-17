«Уже мысленно прощалась с сыном»: томичка рассказала, как ее ребенок перенес тяжелую форму онкологии

Выздоровление мальчика многие называют чудом. Фото предоставлено героем публикации

То, что произошло с Максимом Григорьевым, многие называют чудом. История томского мальчика доказала, что болезнь, которую принято считать практически неизлечимой, можно победить буквально за пару месяцев. О самом сложном периоде в жизни семьи рассказала мама Максима – Елена.

«Ребенок родился с синдромом дауна, и у него была патология сердца. В 2 годика сына благополучно прооперировали. Мы спокойно жили дальше, но вдруг, в 4-летнем возрасте, Максим стал сильно уставать, жаловаться на боль в коленках. Я помню, он тогда находился в лагере «Лесовичок» от центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Неожиданно проявившаяся проблема развилась молниеносно: еще вчера все было нормально, а через неделю уже плохо ходит», - вспоминает томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Семья обратилась к врачу. Он предположил, что у Максима начались осложнения из-за проблем с сердцем, появился детский ревматизм. Мальчика начали лечить мазями, антибиотиками. Через месяц-два у ребенка сильно увеличились лимфоузлы, его показали лору, которая тоже назначила антибиотики. Лекарства не помогали.

«Мы дождались анализов, нас забрали в онкологию. Я, конечно, как мама, сильно переживала. Всю ночь плакала, потому что я сама медик, 14 лет проработала в онкологии, в реанимации, я знаю, что это такое. Попав с сыном в больницу, я очень удивилась, что у нас очень много детей, страдающих онкологическими заболеваниями. У маленьких, в основном, лейкозы, но не только. Те детки - они прямо перед глазами стоят, эти ангелочки. Но их маленький процент, которые уходят. Большинство детей справляются!», - рассказывает томичка.

Максим в начале лечения. Фото предоставлено героем публикации

По наблюдениям Елены, маленькие дети проще переносят онкологию и выздоравливают в подавляющем большинстве случаев. Женщина объясняет это тем, что малыши живут сегодняшним днем, не думая о плохом будущем тогда, когда взрослые «накручивают» ситуацию.

«Из-за того, что дети эмоционально не зациклены на переживании «ах, как же я буду завтра?!», идут быстрее процессы восстановления, регенерации. Именно поэтому у них больше шансов выздороветь, чем у взрослых. И, поскольку мамино настроение передается ребенку, то и ей нужно настроиться на оптимизм. Я всем говорю – самое важное, это как раз эмоциональный фон мамы, ее поведение, отсутствие слез и истерик. Надо ребенку показывать только уверенность», - говорит мама Максима.

Во время лечения. Фото предоставлено героем публикации

Елена решила держаться за любой шанс, выполнять все рекомендации врачей, бороться и верить в благополучный исход.

«Конечно, я знала о возможных последствиях, но очень старалась не опускать руки, как бы не было тяжело. Я видела вокруг смерти детей, как они просто угасают. Понимая, что и у нас может не получиться никакого результата и тогда мой сын погибнет, я была к этому готова и мысленно его «отпустила». Однако сказала себе, что надо, самое главное, успокоиться и продолжать выполнять рекомендации. Я очень благодарна нашему лечащему врачу Инне Эмильевне Гербек – до сих пор часто ее вспоминаю, это человек от Бога», - поделилась Елена.

Фото предоставлено героем публикации

Женщина рассказала, насколько важна поддержка для людей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием ребенка. Не отчаиваться в критической ситуации очень помогают благотворительные фонды.

«С любой бедой человек не остается один, у нас есть замечательный фонд им. Алены Петровой. Я очень благодарна, что они нам помогали и морально, и деньги собирали на дорогостоящие препараты, когда у нас случилось такое испытание в жизни на прочность. Фонд нам даже квартиру снимал в Томске на период лечения, сами мы из Самуськов. А еще мы с рождения сына крепко дружим с фондом «Обыкновенное чудо».

Фото предоставлено героем публикации

Во время приема сильнодействующих лекарств у Максима наблюдалась тошнота, рвота. Однако самый тяжелый период миновал относительно быстро – уже через 2 месяца мальчика отпустили домой. Стойкая ремиссия наступила примерно через полгода после начала лечения.

«Вообще - когда нам только озвучили диагноз, у нас жизнь раскололась на до и после. То есть, была жизнь «до» какая-то такая своя, и «после» – лечение и постоянный страх. Эти 3 года, когда ты анализы сдаешь на контроль, каждый раз едешь и думаешь, а вдруг опять что-то, всегда вот этот страх, как на пороховой бочке. Хотя, вроде, и понимаешь, что будет все нормально», - делится Елена Григорьева.

Фото предоставлено героем публикации

В целом, Максим наблюдался в онкологии в течение 5 лет после выздоровления. Благодаря усилиям врачей и бесконечному упорству Елены, которая внушала сыну оптимизм, болезнь не вернулась. Сейчас мальчику 13 лет, и он живет полноценной, счастливой жизнью.

Не упасть духом во время лечения Григорьевым помогал больничный клоун Лёпа Сосискин (Марина Мырина), с которым семья дружит до сих пор. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, в томских благотворительных фондах «Обыкновенное чудо» и им. Алены Петровой всегда открыты сборы для срочной помощи больным детям. Перейдя на сайты этих организаций, каждый желающий может внести посильное пожертвование.

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