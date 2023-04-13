Как интернет-сервис Едем.рф помогает томичам экономить

Междугородние поездки – это всегда расходы, однако их можно сократить. В этом поможет сервис Едем.рф! А ещё он облегчит решение вопросов перевозки грузов. Как? Рассказываем!

Более 3 миллионов человек уже воспользовались услугами онлайн-сервиса Едем.рф. Он объединяет водителей и пассажиров, облегчает поиск попутчиков для совместной поездки по межгороду.

Как работает сервис Едем.рф

Стороны регистрируются на сервисе и заполняют профиль. Затем водитель выбирает функцию «Создать поездку», указывает все данные и публикует объявление. Готово! Другие пользователи уже видят маршрут!

Пассажиры вводят в строку поиска желаемое направление и дату путешествия, а когда сервис предложит варианты, выбирают наиболее подходящий. Далее останется только забронировать место и собираться в путь!

Для пассажиров

В чём же плюсы пользования сервисом для пассажиров? Конечно же, экономия, ведь затраты делятся между всеми участниками поездки.

Кроме того, перед стартом пассажиры могут посмотреть подробную информацию о путешествии, если водитель указал ее в комментариях: остановки, места старта и окончания. Оплатить поездку можно как наличными, так и по карте.

Для водителей

Водители в Едем.рф существенно экономят на бензине, а также не скучают в дороге – попутчики поддерживают дружескую атмосферу бойким разговором!

Кстати, даже если в машине остались свободные места, сэкономить всё равно получится – для этого есть функция «Беру посылку».

Для грузоотправителей и грузоперевозчиков

Перевозчики могут разместить любое количество объявлений на сервисе совершенно бесплатно – это помогает им быстрее найти отправителей и взять новый заказ. Дополняет всё это гибкая система публикации объявлений, которая позволяет разместить маршруты исходя из потребностей любого пользователя: можно разместить предложения из города в регион, либо же вообще по всей России. Система подойдет любому грузоперевозчику.

Для грузоотправителей сервис также удобен: понятная и подробная фильтрация, сортировка по датам, городам и регионам. Найти подходящее предложение очень легко. Также система позволяет оперативно связаться с исполнителем напрямую и обсудить все детали.

Сервис Едем.рф – это удобный и быстрый способ для организации совместных поездок и перевозок грузов. Все в одном приложении!