«Жизнь висела на волоске»: томские волонтеры спасли собаку, которая никогда не сможет ходить

Маленькую Лою называют Дюймовочкой-автоледи. Фото предоставлено героем публикации

2 января 2023 года жизнь маленькой Лои висела на тонком волоске, когда ветеринар вынес приговор: «Усыпить». Попавшую в Томске под машину собачонку принесли в клинику прохожие, у малышки диагностировали перелом позвоночника со смещением, а также перелом таза, грудины, гематомы на животе, проблемы с печенью и еще – с глазами из-за сотрясения мозга от удара машины.

Фото предоставлено героем публикации

«Врач сказал: «Нет шансов, что она пойдет». Он посчитал такую собаку не жизнеспособной и посоветовал усыпить. В это время там оказалась женщина, которая покупала корм своей кошке. Она случайно услышала разговор и позвонила мне. Я попросила не усыплять малышку, мы забрали ее на кураторство», - рассказывает зоозащитница Ольга Кулик.

Фото предоставлено героем публикации

Волонтеры назвали собачку Лоей. Она, маленькая по размеру, оказалась вовсе не щенком. Определили, что животному около 8 лет. Лою привезли на передержку в частный дом в пригород Томска и принялись активно лечить.

«Да, у нее серьёзные травмы, но не такие, с какими не живут. Оперировать нет смысла, спинной мозг разорван. По анализу биохимии - печёночные показатели очень завышены, малышка питалась чем попало. Провели обезболивающую и противовоспалительную терапию и, конечно, начали лечить печень, капать глазки – уже восстанавливаются потихоньку. Кости позвоночника и таза срастутся, Лоя будет передвигаться как другие собаки-спинальники: ползком и на коляске. Но она будет жить столько, сколько ей отмерено свыше, а не людьми!», - говорит Ольга.

Фото предоставлено героем публикации

Постепенно спасенная собачка начала сидеть, а затем и ползать. Пока срастались кости, волонтеры вывозили Лою на прогулку на саночках, заботливо укутав в тёплый комбинезон.

Фото предоставлено героем публикации

«Она такая оказалась кроткая, очень ласковая девочка. Но, в то же время, за свою подушку, на которой она полюбила отдыхать, может постоять», - признается Ольга.

Фото предоставлено героем публикации

Для малышки подобрали крохотную коляску. Сначала собака не понимала, что это поможет ей передвигаться, однако достаточно быстро приноровилась и начала активно пользоваться своим транспортом. Волонтеры стали ласково называть Лою «очаровательной Дюймовочкой-автоледи».

Фото предоставлено героем публикации

«Обнаружилось, что у Лои есть еще и застарелый перелом передней лапки – она не гнется. Из-за этого мы со временем подберем ей еще более комфортную колясочку – с колесами побольше. Но она и эту научилась хорошо использовать для передвижения и уже любит ее», - рассказывает Ольга Кулик.

По словам женщины, сейчас у Лои все хорошо, за исключением того, что она никогда не будет ходить самостоятельно. Ольга отметила, что многие люди ошибочно считают, что ухаживать за собаками-колясочниками трудно. «Физически это вообще не сложно. Не сложнее, чем ухаживать за ребенком. И сами коляски не дорогие, они даже новые стоят всего в пределах 10 тысяч рублей», - сказала волонтер.

На передержке Лоя завела много хвостатых друзей. Ее лучшей подругой стала собака Мальта, которая когда-то тоже оказалась на грани жизни и смерти.

Фото предоставлено героем публикации

«Так вот бывает, собачки со схожими судьбами. Лою чуть не усыпили, а Мальта бегала по улицам в ужасном состоянии, вся в болячках и в опухолях. Теперь обе в безопасности, и мы делаем все возможное, чтобы подружки жили как можно дольше в нормальных условиях. Ведь, хоть это и парадоксально, но жить, по сути, они начали только сейчас», - сказала зоозащитница.

Фото предоставлено героем публикации

Ольга добавила, что никто не знает, были ли когда-нибудь у Лои друзья, знала ли она, что такое быть домашней, любимой и счастливой. Зато теперь, на передержке, она точно по-настоящему счастлива, потому что ее очень любят. Любят те люди, которые каждый день дарят тепло и заботу, которые 3 месяца назад, не колеблясь, отменили однозначный приговор врача. И которые ищут для малышки главного любящего человека – хозяина.

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