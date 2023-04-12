«Расселить частников и построить кампус у ТГУ»: Акатаев поддержал томичей, обратившихся за помощью к Путину

Томичи потребовали не строить кампус с видом на кладбище «Бактин» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томичи подготовили обращение в адрес Президента России Владимира Путина. Сейчас идет сбор подписей – студенты и преподаватели требуют отказаться от планов строительства университетского кампуса в Академгородке и вернуться к первому варианту проекта: выбрать участок, ограниченный улицами Горького, Иванова, Московским трактом и рекой Томь.

«Никто из горе-министров - технократов даже не подумал спросить мнение тех людей, которые и формируют уникальный, не сравнимый ни с каким другим городом страны, образ Томска как студенческой столицы России – образ молодости, красоты, задора, жажды жизни, - студентов, а согласны ли они тратить по 3 часа в день на дорогу только для того, чтобы попасть в «научку» - Научную библиотеку или на занятия в Главный корпус ТГУ или ТПУ», - говорится в письме Президенту.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Есть версия, что гидрология или грунты не позволяют строить в указанном месте многоэтажные здания. Однако, как написали в обращении томичи, это лишь отговорки чиновников и девелоперов, которые ждут благоустройства набережной, чтобы обогатиться за счет возведения там ЖК. «Современные многоэтажные здания общежитий ТГУ «Маяк» (2021 год сдачи объекта) и «Парус» (2014 год сдачи объекта), построенные здесь же в советское время 9-этажные студенческие общежития СГМУ, несколько многоэтажных многоквартирных жилых домов, построенных за последние 15 лет, и строящиеся сейчас рядом с указанной территорией в той же гидрологической зоне являются живым подтверждением того, что в этом районе можно безопасно строить современные многоэтажные здания», - заявляют представители инициативной группы.

Напомним, что ранее начальник департамента специальных проектов Томской области Дмитрий Сон также отмечал: «Современные технологии позволяют возводить объекты разных уровней сложности практически на любых грунтах».

Те старые здания, которые имеют реальную историческую ценность, составители обращения предлагают интегрировать в проект кампуса. Они также просят выделить средства на переселение жителей старых частных домов, которые до сих пор располагаются на указанном участке.

Идею разместить кампус на набережной, в примыкающем к территории НИ ТГУ районе, поддерживает спикер гордумы Чингис Акатаев. Об этом он рассказал журналистам после заседания депутатов на 29-м собрании думы.

Фото: Анна Ковалёва

«Я бы на самом деле вернулся к этому – рассмотрел бы Московский тракт. Потому что на определенном этапе просто этот вопрос был упущен. Мне кажется, надо было все-таки по томским набережным добивать вопрос. Там бы идеально всю частную постройку расселить и новое построить. Тогда даже на въезде в город мы бы видели современное строение с того берега. На той стороне уже Северный парк, а на этой бы сделать хороший студенческий и преподавательский городок», - сказал Чингис Маметович.

По его словам, с расселением жителей старых домов не возникло бы проблем, потому что теперь это делается по закону в рамках комплексной застройки территорий.

«Извините, вот вам рыночная цена. Если градостроительный план утвержден, вы там уже ничего не сделаете, этот закон действует. В противном случае - все вспоминают знаменитую историю, когда в районе Толстого и Кулагина хотели построить жилой комплекс, где частный сектор слева напротив губернаторского рынка на Фрунзе. И там один маленький домик сказал: «35 миллионов» и до свидания. Еще не было никаких правовых оснований их расселять, и из-за этого целый микрорайон лишился застройки. А все остальные частные дома тогда на цену согласились», - рассказал спикер.

Фото: Анна Ковалёва

Акатаев также напомнил о том, какие еще варианты рассматривали в Томске при выборе места строительства студенческого кампуса.

«Когда я еще был замгубернатора, участвовал в сессиях, слушал, идея вообще была шикарная. Учитывая, что там уже ТГУ присутствует, это вообще рядом все. И тут понеслось: вот, там высоковольтные линии, это надо переносить. Помните, там над лодочной станцией идет высоковольтная линия на тот берег. Ну и что? Думаю, это не такие уж огромные были бы затраты по ее переносу. Сейчас вот о канатной дороге говорят, не понимая, что нагрузка на маршрутную сеть просядет. У нас левобережный Лайф достраивается, а, представьте, еще 10 тысяч тысяч человек здесь бы было. Эти пробки, наверное, показались бы просто пушинкой. Поэтому надо в любом случае третий мост там и четвертый мост, например, между Кандинкой и Черной речкой, который выскакивает на Богашевский тракт. И многие люди будут просто уходить туда. Над этим надо концептуально работать», - сказал Акатаев.

Спикер гордумы также прокомментировал идеи размещения кампуса в Академгородке, особой экономической зоне Томска, и других локациях.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

«Проезжая там, я вспомнил приезд проектировщика, когда мы обсуждали стадион по поручению Жвачкина. Он был в Академгородке – да, там, конечно, преимущество того, что там за федеральные деньги подведены все коммуникации. Подсоединился и все, больше ничего не надо. Но дороги там фактически нет, кроме спуска с Академгородка. Потом мы ездили на Сенную курью, ездили в район Эушты и в район Хромовки. И московские проектировщики сказали, это лучшее место для стадиона, надо еще пару эстакад сделать и все. Я из этого и исходил, раз хорошо для стадиона, почему бы там кампус не встал бы, например, если нет других альтернатив», - уточнил спикер.

Чингис Маметович добавил, что и вариант размещения студенческого городка на левом берегу Томи до сих пор актуален. Однако, по мнению спикера, проектировщиков настораживает то, что эта территория является оползневой зоной.

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