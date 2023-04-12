«Никто не набрал бы 25 голосов»: депутаты рассказали, почему Ратнер и Лучшев передумали бороться за пост мэра Томска

Выборы мэра Томска по новой схеме не состоялись. Фото: Томское областное отделение КПРФ / Фото: Анна Ковалева

Утром 11 апреля на 29-м собрании думы Томска депутаты планировали выбрать мэра города. Новая схема предполагала голосование не горожан, а членов избирательной комиссии. С первой неожиданностью томичи столкнулись еще накануне: вечером в понедельник один из двух кандидатов, Максим Лучшев, заявил о самоотводе. Вчера, во время заседания, то же самое сделал Михаил Ратнер. Подробно о том, как город остался без мэра, рассказывает журналист «КП-Томск», побывавший на собрании думы.

Фото: Анна Ковалёва

Неожиданный поворот

Сначала, выйдя на трибуну, Михаил Аркадьевич назвал Томск нескучным городом, в котором он наблюдает не только прямые разговоры, но и интриги, подковерные игры. Ратнер добавил: «Я считаю, что наш город лучший в России и, пожалуй, во всем мире. И я бы никогда не подал документы на конкурс, если бы искренне считал, что не могу быть полезен томичам». Затем и. о. мэра заявил, что не желает становиться градоначальником любой ценой.

«Я сегодня снимаю совою кандидатуру. Обращаюсь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение. Считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе», - сказал Ратнер.

Он уточнил журналистам, что задумался о самоотводе еще вчера, в свой День Рождения, сразу после того, как неожиданно узнал новость о Лучшеве.

Михаил Ратнер Фото: Анна Ковалёва

«Судя по кругам под моими глазами, решение такое рождается не просто. Разные бывают Дни Рождения, подарки, это жизнь. Все нормально, живем дальше. Работы очень много – привести город в порядок надо к 9 мая. Окончательно я укрепился в своем решении, проведя определенное время ночью в раздумьях. Поэтому, естественно, сомнения есть в правильности. Столько было сделано, позади такой путь», - сказал Ратнер. Он добавил, что в следующий раз снова выставит свою кандидатуру на пост градоначальника.

Мнения разошлись

После того, как дума признала выборы несостоявшимися, депутаты поделились своими мнениями о ситуации. Алексей Балановский заявил: «Какой бы мэр у нас не был, мы никогда не придем к консенсусу в городе Томске в связи с нашими политическими разногласиями. И поэтому, я считаю, что, если не в этот раз, то в следующий надо все-таки принимать решение об избрании мэра простым большинством голосов». Прозвучало также мнение, что сегодня мы присутствуем при полном кризисе проблем местного самоуправления. Часть депутатов отметила, что городу нужно вернуться к старой схеме выборов, где голосует народ как источник власти.

Илья Леонтьев сказал, что в документах следует прописать, считать ли будущие выборы автоматически несостоявшимися в случае присутствия только одного кандидата.

Илья Леонтьев Фото: Анна Ковалёва

«Это совершенно нормальный процесс, когда жизнь что-то нам демонстрирует, право пытается это зафиксировать в тех или иных документах. Будет ли отражение на порядке проведения конкурса, если один снимается? Сегодня, пока не снялся Михаил Аркадьевич, мы имели право проводить безальтернативно. Правильно ли это? Наверное, в документах стоит это отразить», - заметил депутат.

Причины самоотводов кандидатов

Евгений Каверзин рассказал журналисту «КП-Томск», что главный шок он испытал не сегодня, а накануне, когда о самоотводе заявил Максим Лучшев.

«Для меня было вчерашним шоком то, что снялся главный претендент. К сожалению, область диктует свои правила. Как они уже решили где-то там наверху, до нас только это все докатилось как констатация факта. Именно поэтому мы видим: один снялся, ну и, соответственно, второй снялся. Жаль, что нет выборов у людей. Соответственно, Томск живет в том же состоянии, ни развития, ни перспектив особых. Считаю, что умный город должен иметь большую перспективу и желание развиваться. Но пока администрации делают абсолютно другие вещи», - сказал депутат.

Спикер гордумы Чингис Акатаев также озвучил свое мнение о причинах того, почему выборы не состоялись.

Чингис Акатаев Фото: Анна Ковалёва

«Считаю, что итог сегодняшних выборов закономерен. Суть в кандидатуре. И подбор такой кандидатуры на сегодняшний день будет продолжен. Думаю, что все депутаты понимали, что ни Лучшев, ни Ратнер не смогли бы набрать необходимые 25 голосов. Сегодня 600 тысяч жителей ждут, что город начнет развиваться. Я могу долго перечислять, по каким точкам по сравнению с другими городами мы очень сильно проигрываем. Да это каждый томич может сделать. Учитывая, что безвластие 2,5 года длится, считаю, что Томску нужна твердая, волевая рука», - заявил спикер.

Подробнее всех о причинах самоотводов кандидатов на пост мэра рассказал Владимир Чолахян – депутат от КПРФ.

«Я участвовал в некоторых переговорных процессах с депутатским корпусом. К сожалению, он не пришел к единому мнению в ходе долгих обсуждений. Нас откровенно поддержала примерно половина депутатов. И уже вчерашние, последние, переговоры нас завели в тупик. Мы понимали, что избрание мэра сегодня не состоится, 25 голосов никто не наберет. И одновременно с нами вышли на переговоры о том, как сделать, чтобы сегодня все ушли с тем, с чем приходили. В итоге пришли к тому, что давайте тогда и вы, и мы снимаемся, вот и все», - признался Владимир.

Владимир Чолахян Фото: Анна Ковалёва

Он подчеркнул, что это было общее решение сторон, принятое для того, чтобы избежать рейтинговых потерь после несостоявшихся выборов.

«Самое главное, на что мы опирались, это ускорение процесса назначения вторых выборов. Оба кандидата поняли, что с этим депутатским корпусом у них не получится избраться, и что тогда нужно дать шанс другим», - добавил Чолахян.

Фото: Анна Ковалёва

Теперь депутаты будут готовиться к новому конкурсу. Предположительно 10 мая этот вопрос вынесут на повестку собрания, а затем определят дату следующих выборов мэра Томска.

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