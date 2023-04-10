«Главное в Страстную неделю – посещать богослужения»: иерей Томской епархии рассказал, как подготовиться к Пасхе

В Страстную неделю православные томичи вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа Фото: Олег Укладов

Сегодня, 10 апреля, у православных христиан началась Страстная седмица. В последнюю неделю перед Пасхой нужно подготовиться к главному церковному празднику. О том, как это сделать, «КП-Томск» рассказал иерей Иоанн Дроздов, настоятель прихода храма Рождества Иоанна Крестителя в Заварзино.

«Всю Страстную седмицу, по возможности, нужно посещать богослужения утром и вечером. Это подготовительные службы, которые дают прихожанам особый настрой перед Пасхой. Бывает, что люди работают и не могут посетить церковь. В этом случае им следует дома читать дополнительно молитвы, хотя бы псалтырь. И духовно настраиваться», - говорит священник.

Фото Диана Иванова

Отец Иоанн подчеркнул, что так называемая четыредесятница уже закончилась, это 40 дней Великого поста. Страстная седмица выделена особо, в это время также держат строгий пост.

«Богослужебный устав делится на 2 части, и вот сейчас вторая часть в постной триоди – в ней отображается только страстная седмица. Сейчас ежедневно идут особые богослужения. Это связано с тем, что Господь перед своей крестной смертью тоже пребывал каждый день в храме. И мы, присутствуя на богослужениях, по сути, следуем за ним. Читаются отрывки из священного писания: предательство Иисуса, избиение - по дням. С понедельника до среды совершаются литургии преждеосвященных даров. В среду, по окончанию литургии, последний раз прочитывают покаянную молитву Ефрема Сирина – это тоже является некой особенностью», - поясняет священник.

В Чистый четверг и в пятницу люди исповедуются – так православные очищают душу и готовятся к Пасхе. По словам священника, это делается в память о том, что именно в четверг Господь умывал ученикам ноги. Вечером на богослужении читают 12 страстных евангелий, которые рассказывают о приближающейся крестной смерти спасителя.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

«В пятницу Господь был предан распятию, в этот день для поклонения верующих происходит изнесение плащаницы, на которой изображен лежащий в гробу Иисус. И на вечернем богослужении совершается крестный ход вокруг храма – погребение плащаницы», - рассказывает иерей.

Фото Диана Иванова

«К этому времени нужно уже испечь куличи, окрасить яйца. В субботу утром, после продолжительного богослужения происходит освящение Пасхальной снеди – для тех, кто пораньше пришел на службу», - сказал священник.

Фото Диана Иванова

Иерей Иоанн Дроздов добавил, что в больших соборных храмах, как правило, куличи и яйца освящают в течение всего дня. Праздничные богослужения в церквях идут с субботы на воскресенье, обычно с 22 часов. Пасхальная заутреня, как правило, начинается в полночь и длится до самого утра.

Напомним, Страстная неделя перед Пасхой считается особым периодом в церковном календаре, когда православные люди вспоминают о последних днях земной жизни Спасителя - его Страданиях, Распятии и погребении.

Читайте также «Планировал свадьбу, а попал на фронт»: мобилизованный томич приехал в отпуск, чтобы обвенчаться с любимой