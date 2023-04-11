«Сладкое мясо и прогулки с капельницами»: томичка рассказала, что ее удивило за год жизни в Корее

В азиатской стране томичка столкнулась с системой доносов и дискриминацией женщин на рынке труда. Фото: Владимир Веленгурин / Фото предоставлено героем публикации

В январе 2023 года Екатерина М. с семьей вернулась на Родину из Южной Кореи. Год жизни в азиатской стране подарил женщине массу экзотических впечатлений, которыми она поделилась с «КП-Томск».

Фото предоставлено героем публикации

Поразительные насекомые

Свой рассказ Екатерина начала с эмоциональных воспоминаний о гигантских корейских насекомых, которых она никогда не встречала в России.

Фото предоставлено героем публикации

«Там такие огромные бабочки, как самолеты! Я просто гонялась за ними, чтобы сфотографировать, для меня они были диковинкой, надо мной там все смеялись. Снимала красивых бабочек и букашек. И были жуки-носороги такие большие, каких я вообще никогда не видела. Еще там огромные скалапендрии ползают. Они ядовитые и очень жесткие, их задавить тяжело. Я раза 2 их видела за городом», - делится томичка.

Необычный пушистый жучок - чуть больше муравья. Фото предоставлено героем публикации

Благоустройство и медицина

Екатерину удивило, что на крышах домов в Корее сажают деревья, а улицы принято выкладывать камнем.

Уютные улочки курортного уголка Кореи. Фото предоставлено героем публикации

«Мы когда лежали в больнице, там на 4-м этаже можно было выйти на крышу и гулять. Там, под открытым небом, обустроено как парк - на всю кровлю, даже кафе есть. За столиками можно посидеть, сок попить. Цветы растут, клумбочки, деревья. Корейцы это любят и делают так на многих домах», - рассказывает томичка.

Необычным для Екатерины был и подход азиатов к медицинским процедурам. Если тебе поставили капельницу, ты не обязан с ней лежать.

«Пока поступает раствор, можно выйти на улицу, погулять, посидеть на лавочках и с кем-нибудь пообщаться. Также, пока ты в очереди перед кабинетом врача, к тебе могут выйти и прямо в коридоре поделать какие-нибудь процедуры», - вспоминает Екатерина.

Трудоустройство и зарплаты

По словам томички, в городах Кореи очень много бирж труда, которые называют самушили. На одной улице могут располагаться по 5-10 таких заведений.

«Работы очень много - не так, как у нас. Там рабочих людей не хватает. Вы можете зайти в самушиль, Вам предложат вакансии – на заводах, в основном. Если на разовую устраиваетесь, то работа каждый день разная, оплату будете получать ежедневно. Зарплаты от 80 тысяч до 150 тысяч вон в день. На стройках можно даже и 200 с лишним вон в день заработать. На засолку кимчи требуются люди, на фрукты. На полях хорошо зарабатывают, но там тяжело. Вообще - никто не сидит, все работают», - говорит томичка.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Она с удивлением рассказывает, что в Корее за одну и ту же работу женщинам платят меньше, чем мужчинам, примерно на 20 тысяч вон. «А еще там при разводе дети остаются с мужчиной, отцом», - к слову заметила Екатерина.

Фото предоставлено героем публикации / Фото: Евгения Гусева

Условия труда в Корее комфортные. Екатерина вспоминает, что ей было удобно даже проживать в вагончике, когда около 2 месяцев она работала за городом.

«Мы жили в вагончике таком хорошем, высоком – потолки метра 3, наверное, были. Нам кондиционер огромный поставили, телевизор был, туалет, все хорошо прям предусмотрено, как гостиночка была», - делится женщина.

По ее наблюдениям, русскоязычные работают лучше коренных корейцев. Если ломается станок, местные сидят и ждут починки в то время, когда русские уже сами ремонтируют технику.

«Наши приучены как-то, что раз в месяц должно быть техобслуживание, а у них такого нет. И теперь они придумали лайфхак – в работающих группах стали смешивать китайцев с русскоязычными», - со смехом поделилась томичка. Она добавила, что местных мужчин, имеющих прописку, в Корее называют хангуками, а тех, у кого нет гражданства, вигуками.

«Когда впервые поехала на одноразовую работу, на фасовку фруктов, я одна была русская, остальные кореянки. Работала так хорошо, что мне даже бригадир приносила кофе в каждый перерыв. Вообще я успела потрудиться там и на тестах для выявления COVID на заводе, и на воде – следила за конвейером, который наполнял бутылки. Видела, что там везде развито доносничество – местные получают допоплату, если «сдают» работающих без официального разрешения», - говорит жительница Томска.

Фото: Светлана Кузина

Бригадиры в Корее очень гордятся своей должностью. При этом, по словам Екатерины, они получают такую же зарплату, как и остальные рабочие.

Сон на работе

«Еще интересное воспоминание. Один период я работала неделю в ночь и неделю в день. Когда заступают в ночь, там кушают и остается время еще перерыва, все быстренько приходят в раздевалку, стелют коврики для физкультуры и спят на них. То есть, несколько минут обязательно мы поспим или полежим просто. Потом снова работаем», - рассказала Екатерина

Корейцы любят использовать коврики. Фото: Светлана Кузина

Странная еда

Национальную корейскую кухню томичка назвала очень и очень непривычной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«У них все сладкое и острое, даже мясо! Но, опять же, бывает, что в одну смену повар готовит вкусно и не остро – она старается, чтобы все кушали. А вторая - ей нравится наоборот. Думаю, Господи, до чего сладкое мясо!», - сказала женщина.

Торопиться нужно медленно

Екатерина поделилась с «КП-Томск» еще одним любопытным наблюдением. Ей запомнилось, как в азиатской стране часто говорили «пали-пали» («быстрее-быстрее») и имитировали спешку.

«Так смешно, они часто как бы бегают трусцой, создают видимость того, что куда-то спешат, что-то делают, суетятся, выглядит очень забавно. Не так как мы: если русские побежали, то уж побежали. А корейцы даже говорить любят так: «торопиться нужно медленно», - добавила Екатерина.

Осень в Корее. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее «КП-Томск» пообщался с томичкой, которая 20 лет проживает в Германии. Женщина рассказала о русофобии и воспитании детей в Европе.