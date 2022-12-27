Рыбная тема: сервируем новогодний стол рыбой и морепродуктами

Фаршированная щука, фишроллы и ароматное филе копченой красной рыбы: продукты для праздничного стола, которые томский завод «Рыбная тема» предлагает жителям города, из года в год пользуются неизменной популярностью. Во-первых, потому что всегда свежие, а еще потому что основная идея, которую вкладывают в свою продукцию технологи «Рыбной темы» - максимально упростить покупателям приготовление рыбных блюд. И в Новогоднюю ночь, когда хочется накрыть красивый стол, а время и силы особенно дороги, пренебрегать такой возможностью просто нельзя.

Умеете ли вы фаршировать щуку? На этот вопрос 9 из 10 ответят отрицательно. Теперь такие навыки вам и не нужны: всю подготовку щуки взяли на себя в «Рыбной теме», вам остается только бережно ее разморозить и запечь в смазанной маслом фольге. Не считая время на дефростацию, приготовление этого ресторанного блюда на домашней кухне займет всего час. Кстати, фаршированная щука с пылу с жару гораздо вкуснее холодной, так что можете подавать ее прямо из духовки, как горячее блюдо. И не сознавайтесь гостям, что это не ваших рук дело, просто наслаждайтесь комплиментами!

«Рыбная тема» выпускает и другие праздничные полуфабрикаты: фишроллы – лососевые рулеты с сыром и ароматными специями, а также кальмара, фаршированного сочной сливочной начинкой из сыра, овощей и кеты. Если у вас есть свой любимый рецепт приготовления рыбы, вы можете купить в магазинах завода деликатесные сорта (например, дорадо, нерку) в замороженном виде. Некоторые из них (палтуса, форель, семгу) – не тушками, а в виде порционных стейков, удобных для запекания на гриле или в духовке.

Бутерброды с красной икрой и лососем – такой же неизменный атрибут новогодней ночи, как и оливье. Вместо целого филе вы можете купить в «Рыбной теме» готовые соленые кусочки или ломтики: вам даже резать ничего не придется, просто уложите рыбку на хлеб. В бутербродной линии есть нарезка горбуши, кеты, нерки, кижуча, атлантической форели и семги. У каждого лосося свой оттенок филе: у нерки - ярко-красный, у семги – нежно-розовый. Сочетайте их на одной тарелке, сервировка будет интересней. Соленые ломтики лосося можно скрутить в мини- рулеты и начинить творожным сыром с грецким орехом и зеленью. Это вкусно и очень просто сделать.

Тот же принцип сочетания можно использовать для тарелки с копченой нарезкой. Выложите веером ароматное филе: белое – тающего во рту, нежного палтуса или масляной рыбы, красно- оранжевое – деликатесной нерки. Разделите их «бутонами» из розового филе кеты, семги или форели. Балык золотистой копченой скумбрии, порезанный кусочками, уложите рядом с серебристой соленой сельдью, двумя «косичками». Красная рыба на заводе «Рыбная тема» коптится на яблочной щепе, чтобы подчеркнуть красивый цвет и аромат деликатесного филе. Кстати, копченое филе или балык лосося - отличный подарок, с которым можно пойти в гости!

Быстро, просто и красиво можно сделать сытные мужские закуски из готовых рыбных паштетов и салатов -«хе». Яркими, сочными «хе» наполните стеклянные бокалы на высокой ножке, украсьте «розочками» из филе соленой сельди. Паштет из кеты используйте как начинку для вертикальных роллов из лаваша и зеленого салата, скрепите их зубочисткой и украсьте разноцветными перьями лука и болгарского перца. Не жалейте зелени для оформления блюд! Легкие закуски из морепродуктов оценит женская половина ваших гостей. Крупные креветки и мидии просто созданы для канапе на шпажках. Сочетайте их с кусочками сыра, помидорками- черри, маслинами и крупными виноградинами. А кальмар станет прекрасной основой легкого салата-коктейля. В «Рыбной теме» морепродукты можно купить замороженными или готовыми, в заливке из ароматного масла и сэкономить время на их приготовление.

«Рыбная тема» желает всем счастливого Нового года и приглашает томичей в фирменные магазины, расположенные по следующим адресам:

ул. Красноармейская 143А, тел. 222-889, часы работы: 08.00-20.00

ул. Лебедева 37А, тел. 223-449, часы работы: 09.00-21.00

ул. Елизаровых 19/1, тел. 221-449, часы работы: 09.00-21.00

ул. Большая Подгорная 90, тел. 222-119, часы работы: 09.00-20.30

ул. Говорова 46, тел. 234-745, часы работы: 09.00-20.30

ул. Богашевский тракт 26А, тел. 234-780, часы работы: 10.00-20.00

ул. Междугородная, 28, тел. 719-099, часы работы: 09.00-20.00

ул. Дзержинского 31/1, тел. 719-077, часы работы: 09.00-20.00

ул. Интернационалистов 17 (ТЦ Радуга), тел. 719-060, часы работы: 09.00-20.00

мкр. Северный парк, ул. Марины Цветаевой 18, тел. 235-220, часы работы: 09.00-20.00

ул. Иркутский тракт 61, стр.2 (Октябрьский рынок), тел.: 719-077, часы работы: 09.00-20.00

Официальный сайт завода «Рыбная тема» https://temafish.ru/

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