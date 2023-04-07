«Планировал свадьбу, а попал на фронт»: мобилизованный томич приехал в отпуск, чтобы обвенчаться с любимой

Разведчик рассказал, как провел первый отпуск на Родине. Фото Александр Коц / Фото предоставлено героем публикации

Осенью 2022 года житель деревни Позднеево Томской области Юрий Л. собирался кардинальным образом изменить свою жизнь. Он сделал предложение любимой, запланировал свадьбу. В жизни парня действительно произошли большие изменения, вот только попал он не в ЗАГС, а в зону боевых действий.

«Так повернулась судьба – сейчас нужно нести службу. Я не пытался скрываться или еще что-то, меня призвали по частичной мобилизации 27 сентября. Невеста восприняла новость болезненно, со слезами, конечно. Мы вместе уже 10 лет, и вот как раз осенью только запланировали, и меня забрали, не успели расписаться. Пришлось перенести дату на 5 месяцев», - делится молодой человек.

У 30-летнего Юрия уже есть опыт службы. Парень проходил «срочку» в войсках воздушно-космической обороны в Улан-Удэ. На этот раз он попал в разведку.

Фото предоставлено героем публикации

«Сейчас я по должности стрелок. У нас стрелковая рота, она в основном стоит на охране, по поступлению задач выдвигается на разведку. Я не очень часто хожу, потому что личный состав поделен на группы. То есть, одна группа сходила на задание, потом отдыхает, затем другая группа отправляется в разведку, вот так чередуемся», - поделился боец.

По словам Юрия, для него самым сложным на фронте оказалось перебороть самого себя. Привыкнуть к мысли, что идут реальные боевые действия и что ты воюешь с живыми людьми. В зоне проведения спецоперации парня морально поддерживает то, что он постоянно находится в окружении земляков.

Фото: Александр КОЦ

«Я с парнями из Томска уехал, когда нас мобилизовали. Мы сразу все познакомились, и здесь, на СВО, друг с другом так и стараемся вместе держаться с земляками», - говорит молодой человек.

В марте 2023 года Юрий взял отпуск по личным обстоятельствам. На целый месяц он приехал на Родину, чтобы, наконец, жениться на возлюбленной.

«Пришел с отпускным билетом в военкомат, поставил отметку о прибытии, и дальше был свободен до начала апреля. Мы с любимой не только расписались, но и обвенчались в церкви – осуществили свою мечту», - сказал Юрий. Парень поделился с «КП-Томск» сокровенным - парой снимков с торжественной церемонии.

Фото предоставлено героем публикации

После окончания «медового месяца» мобилизованный разведчик вернулся в зону проведения специальной военной операции.

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