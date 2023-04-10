"Передается через клеща": томский Роспотребнадзор рассказал о вирусе Хасеки

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Специалисты Роспотребнадзора по Томской области рассказали жителям региона о новом вирусе. Хасеки - инфекционное заболевание, которое может передаться от клеща. Редакции "КП-Томск" удалось выяснить, какие симптомы человек будет испытывать, если заразиться новым вирусом.

"В Сибири, Урале и на Дальнем Востоке выявлен новый вирус, названный учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Хасеки. Впервые вирус Хасеки выявлен на Дальнем Востоке в 2011-2012 годах, и долгое время считался неизвестным. Вирус относятся к семейству флавивирусов, к которому относятся также вирусы, вызывающие лихорадку Денге, лихорадку Западного Нила, клещевой энцефалит, жёлтую лихорадку и др. Новый вирус Хасеки генетически близок к вирусу Bole 4 (BLTV 4) который был обнаружен ранее в различных видах клещей в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе", - рассказали санврачи.

Как сообщалось ранее, переносчиками вируса Хасеки могут быть разные виды клещей – таежный клещ, а также клещи Ixodes pavlovskyi, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis punctata. Помимо этого, переносчиками также могут быть комары.

В Роспотребнадзоре отметили, что вирус обнаруживали в клещах в Новосибирской, Томской областях, в Крыму и в Ростове на Дону.

Вирус Хасеки может вызывать лихорадку, длящуюся три-пять дней, характеризующуюся подъемом температуры до 38,1–39,1°С, покраснением горла, затрудненным дыханием. На месте укуса клеща формируется папула, увеличиваются затылочные лимфоузлы.

Уточняется, что меры неспецифической профилактики те же самые, что и при клещевых инфекциях.

По сообщению специалистов, на данный момент в Томской области не зарегистрированы случаи вируса Хасеки.

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