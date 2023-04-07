Шесть случаев присасывания клещей зафиксировано в Томской области

Заболеваний клещевым энцефалитом среди жителей региона не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области по состоянию на 7 апреля зафиксировано уже 6 случаев присасывания клещей. Среди обратившихся в больницы – пациенты из Томска и Томского района, сообщили журналисту «КП-Томск» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Наибольшее количество случаев присасываний (31,8%) регистрируется при нахождении мичуринских участках, дачах, а также по месту жительства и в близи от него, 22,7%- отдых за пределами населенного пункта, 4,5%- при выполнении производственных работ», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В Томске присасывания чаще всего происходят в скверах и на придомовых территориях, в лесопарковых зонах, прилегающих к естественным лесным массивам.

Специалисты уточнили, что в этом эпидсезоне заболеваний клещевым энцефалитом среди жителей региона не зарегистрировано.

Прививки против клещевого энцефалита по состоянию на 1 апреля 2023 года поставили 3163 человека, в том числе 1422 ребенка, ревакцинировано 17 061 человек, в том числе 3973 ребенка.

Напомним, в 2023 году первое присасывание клеща в регионе было зафиксировано 16 марта.