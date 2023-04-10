«Сын родился весом 1,180 кг и с ДЦП»: жительница Томска рассказала о трудностях с ребенком-инвалидом

У мальчика диагностировали тяжелую форму ДЦП в 7-месячном возрасте. Фото предоставлено героем публикации

Томичка Светлана Овсова была всего лишь на 30 неделе беременности, когда на свет появились ее первенцы. Двойняшки весили крайне мало: Антон 1,5 кг, а Паша 1,180 кг – он 2 дня провел на ИВЛ. Оба мальчика, что называется, выкарабкались, однако уже через 7 месяцев проявились последствия недоношенности.

Фото предоставлено героем публикации

«Паше поставили тяжелую форму ДЦП. Мы начали выполнять все, что положено с таким серьезным заболеванием. Массажи, курсы реабилитации, санатории, а потом и операции. На меня лег тяжелый груз, потому что муж участвовал только поначалу, и как-то очень быстро он «сдулся». Весь декрет мы жили на пенсию Паши по инвалидности», - делится Светлана.

Фото предоставлено героем публикации

Когда сыновьям исполнилось 3 года, женщина смогла вернуться на работу, но только благодаря помощи бабушки. Она оставалась с внуками каждый раз, когда Светлана заступала на смену медсестрой-анестезистом. Тем временем ее отношения с мужем ухудшались. Неожиданно выяснилось, что квартира, в которой проживала семья, находится в собственности его бывшей жены.

«Она потребовала съехать, так как муж никогда не платил за ЖКУ. С таким больным ребенком мы начали «мотаться» по квартирам. Я 10 лет исправно вносила за газ, свет, воду. Счетчики не стояли, платила по полной программе. Из-за долгов за капремонт мы все же перебрались к свекрови. Но она отказалась отдавать котов, а у Паши аллергия на шерсть. Пришлось вернуться в жилье первой жены супруга – я позвонила ей, она разрешила нам еще год там пожить», - рассказывает Светлана.

Фото предоставлено героем публикации

Свекровь Светланы разменяла квартиру, сама заехала в «однушку», а Овсовы в старую «двушку»-сталинку. Отец семейства не вносил квартплату и за это жилье. К тому же, из-за сырости оно не подходило для проживания ослабленного ребенка.

«В 2018 году 13-летнему на тот момент Паше сделали операцию на бедрах в Кургане. В 2019-м мы должны были ехать на консультацию, но тут снова навалились проблемы. Из-за долгов мужа сыну прекратили давать компенсацию за ЖКУ. Я подала на развод из-за безработицы и пьянства супруга. Оформив по выслуге лет пенсию, я продолжала работать плюс копила деньги, еще мама моя помогла, поэтому я смогла взять губернаторскую ипотеку и поучаствовать в программе переселения инвалидов. Переехали с мальчишками в Радонежский - повезло крупно! Я рассчитывала на однокомнатную квартиру, а взяли двушку. Теперь у нас свой угол, где мы сами себе хозяева», - делится томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Когда грянул карантин из-за коронавируса, обследование снова пришлось перенести. В 2021 году Павла записали на консультацию к курганскому врачу, но тогда сильно заболела сама Светлана.

«На работе у нас надо было обязательно вакцинироваться от гепатита. После очередной прививки у меня случился анафилактический шок и пошли осложнения. Доказано, что они бывают от этой прививки. Поездку снова отложили, а когда перезаписались, наш доктор вообще уехал из страны. И только в 2022 году нас пригласили на консультацию, которая стала огромной тратой денег и сил», - делится Светлана.

Фото предоставлено героем публикации

В Кургане у Паши диагностировали искривление позвоночника и порекомендовали очередную операцию. В эту поездку не получилось взять выданную по индивидуальной программе реабилитации коляску – у нее ненадежные подножки, застревают передние колёса, она плохо складывается из-за большого размера.

«Хорошую коляску я не смогу купить, пока не закрою ипотеку, а это еще 8 лет. Да и второго ребёнка мне нужно дальше учить, сейчас ему подтягиваю математику - оплачиваю уроки репетитора. Отец только один раз 5 тысяч дал. Еще приставы у него конфисковали машину, продали ее и перевели нам 110 тысяч. Сейчас долг по алиментам у бывшего мужа уже 1 миллион 100 тысяч рублей», - рассказала томичка.

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Последний раз братья встречались с папой несколько лет назад. «В соцсети я новые фотографии не выкладываю, поэтому он даже не видел, что у мальчишек уже усы появились», - добавила мама двойняшек.

Фото предоставлено героем публикации

Не надеясь на помощь бывшего супруга, Светлана решила обратиться в фонд «Обыкновенное чудо». Эта благотворительная организация помогла уже более 3300 детям, проживающим в Томской области. Новый сбор фонд открыл и для 17-летнего сына Светланы. Перейдя по этой ссылке, каждый желающий может помочь в приобретении удобной инвалидной коляски для Паши Овсова.

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