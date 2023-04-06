«Редкий вид опухоли - рак яичка»: жительница Томска рассказала, как ее сын справился с агрессивной онкологией

Благодаря настойчивости мамы Максиму успели поставить диагноз на ранней стадии болезни. Фото предоставлено героем публикации

Максиму Ананову было всего полгодика, когда его мама Анастасия заметила неладное. Томичку насторожило то, как выглядит мошонка сына. Врачи сказали, что это «водянка яичка» и, в целом, у мальчика все хорошо.

«У меня все равно душа болела, думаю: что-то не то, было подозрение какое-то у меня. Мы поехали в больницу на Кошевого, куда нас и положили. Недели 3 там не могли понять, что у нас. Вызвали в итоге онколога, сделали УЗИ, и вот оно через какой-то период показало вкрапления. Врач подтвердил, что это именно опухоль себя так проявляет злокачественная, причем, как мне сказали, очень агрессивная», - вспоминает Анастасия Ананова.

Фото предоставлено героем публикации

Когда женщина узнала о диагнозе сына, она пыталась утешить себя тем, что заболевание обнаружили на ранней стадии.

«Получается, я не зря била в колокола и настойчиво продолжала обследовать ребенка, успела! Из-за срочности, в тот же день, когда онколог сказала о раке, Максима прооперировали – удалили яичко. Взяли гистологию, отправили в Москву, где подтвердили диагноз - герминогенно-клеточная опухоль (опухоль желточного мешка). Потом нас положили в ОКБ, там сын проходил 2 блока химиотерапии. Его наблюдала сама заведующая - Инна Эмильевна Гербек, она главный внештатный детский специалист онколог Департамента здравоохранения Томской области», - делится Анастасия.

Маленький Максим начал лысеть от химиотерапии. Фото предоставлено героем публикации

Анастасия вспоминает, что морально ей было очень тяжело находиться в онкоотделении. Поддерживали ее с сыном представители благотворительного фонда им. Алены Петровой. Они передавали игрушки, чтобы можно было отвлечься, помогали с памперсами, пеленками.

«Разгрузили меня от забот о предметах первой необходимости, у меня голова об этом не болела. И фонд оплачивает деткам дорогостоящие лекарственные препараты. Вообще, когда я пришла в больницу, из фонда сразу сказали: «Все, даже не думайте переживать ни о чем, со всем поможем», - с благодарностью вспоминает томичка.

На реабилитации в Москве. Фото предоставлено героем публикации

Лечение мальчика прошло успешно, его выписали, оставив под наблюдением. Врачи ежемесячно проводили комплексное обследование Максима. Поскольку ухудшений не было, с течением времени ребенка стали проверять только 3 раза в месяц, затем еще реже.

Фото предоставлено героем публикации

«Пережив такое тяжелое заболевание, сынок остался со сниженным иммунитетом. Ближе к 2 годам Максиму разрешили ходить в детский сад, но тут же он начал болеть то по 2 месяца, то по 3, пришлось уйти», - рассказывает Анастасия.

Для социализации сына Анастасия начала водить его в реабилитационный центр «Аленка» от фонда им. Алены Петровой. Чтобы ребенок со сниженным иммунитетом не находился в общественном транспорте, фонд собрал деньги на все поездки в такси Анастасии и Максима.

Фото предоставлено героем публикации

«В этом центре от фонда у нас ЛФК, рисование, музыка, сенсорика, логопед, психолог. Воспитатель развивает деток. Это так важно для адаптации тех, кто из-за тяжелой болезни долго пролежал в больнице и не мог посещать никакие заведения. Получается, ребенок в вынужденной социальной изоляции уходит от всей привычной деятельности. И поэтому страдают обучение, развитие, физическая активность. Я рада, что Максим посещает «Аленку» уже 3 года, это поддерживает его мотивацию к познаниям и дает ему навыки общения», - говорит Анастасия.

26 апреля Максиму Ананову исполнится 7 лет. В этом году мальчик пойдет в школу. Из-за сниженного иммунитета и незначительных отклонений в здоровье ребенок стоит на учете у эндокринолога, гастроэнтеролога и невролога. Кроме того, один раз в год врачи комплексно обследуют мальчика, чтобы исключить рецидив онкологии.

Фото предоставлено героем публикации

Помогать побеждать диагнозы юным томичам продолжает благотворительный фонд им. Алены Петровой. Пожертвование для детишек может сделать каждый желающий, перейдя по ссылке.

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