«Из-за ошибки можно потерять до 30% урожая»: томская огородница рассказала, как правильно готовиться к сезону и что садить в первую очередь

Первым делом нужно посеять рассаду перцев и помидоров. Фото предоставлено героем публикации

В Сибири потихоньку просыпается природа. Уже в мае в Томской области «оживут» огороды, а пока – томичи готовятся к работе на участках. Что делают жители региона сейчас и что собираются сажать в первую очередь – «КП-Томск» узнал у местной сельчанки Надежды Каража.

Подготовка рассады. Февраль-март

«Перед потеплением огородники начинают готовить рассаду. Сначала сеют перец, я это сделала в конце февраля, потому что он медленно всходит: дней 15 сидит в земле, пока не проклюнется. Еще огородники всегда волнуются за помидоры, ведь до высадки в грунт их надо вырастить за 60-65 дней. Я посеяла 4 марта. Моя свекровь всегда говорила: «До 8 марта сей помидоры», а мама советовала делать это 1 апреля, тогда как раз за 65 дней они вырастут, а числа 10 июня высадим в грунт, одновременно с перцами», - говорит жительница села Дзержинское Надежда Вячеславовна.

Помидоры. Фото предоставлено героем публикации

Сельчанка советует поторопиться тем, кто не посеял рассаду заранее. Подсказывает, что сейчас идут последние дни, когда это можно успеть сделать.

«Заранее, в конце февраля или начале марта, нужно посеять и некоторые цветы - петунью, тысячелистник. Все многолетники сеют пораньше, я их тоже посеяла в конце зимы. А вот в конце марта уже посеяла георгины «Веселые ребята» однолетние и поставила на проращивание канны, чтобы эта тропическая культура успела зацвести. В грунт все это пойдет только после возвратных заморозков, в первой декаде июня», - делится женщина.

Огородница уже поставила на проращивание и гладиолусы, которые высадит в мае одновременно с картошкой.

Гладиолусы. Фото предоставлено героем публикации

Проверка запасов семян и первая высадка в теплицу. Апрель

«В середине весны еще ничего не сажаем, так как земля пока холодная. Некоторые люди торопятся зря: «Я уже в огороде все посеяла! А потом раз – возвратные заморозки, и все это погибло, и картошку заморозило, и рассаду побило», - говорит Надежда Вячеславовна.

По словам огородницы, в апреле можно раскидать сугробы. Нельзя убирать снег с виктории, так как открытая ягода останется беззащитной. «Это будет ошибка, ведь еще могут случиться морозы, которые прибьют кустики и тогда потеряем до 30% урожая. Пусть снег сам планомерно тает и потихонечку впитываться в землю», - подсказывает сельчанка.

Фото предоставлено героем публикации

В середине апреля сеют рассаду огурцов – дома в специальных стаканах. На стыке второго и третьего месяцев весны, когда будет сходить снег, потребуется обстричь викторию – снять секатором старые листья. Капусту также сеют в конце апреля - в кассеты для рассады или сразу в теплицы.

Надежда Вячеславовна советует в апреле перепроверить запасы семян и докупить недостающее. Речь идет о тыкве, горохе, кабачках, фасоли, подсолнечнике, зелени. «Однолетние цветы тоже посмотреть – циннии, астры, лаватеры, алиссум, георгины, гладиолусы, бархатцы. Рассаду кабачков и тыквы можно посеять уже в конце апреля – начале мая», - уточняет женщина.

Однолетние цветы можно сеять в начале апреля. Фото предоставлено героем публикации

Первая высадка в грунт. Май

«В начале мая первым на грядку пойдет лук. Говорят, его надо садить в сырую землю, он не боится заморозков, ему ничего не будет. Даже если лук после осени где-то в земле затеряется, перекапываешь грядку, лучок какой-нибудь найдешь, смотришь, он уже с маленькой зелененькой стрелочкой. Сажаем сеянку или севок маленькими луковичками, они сантиметра по полтора-два. Можно уже и петрушку», - говорит сельчанка.

«Числа 4-5 в теплицы можно высадить молоденькие огурчики. В прошлом году они уже к тому времени листочков по 5 подросли, и мы высадили 7 огурчиков в парник, так что в конце весны наросли штучек 25 нашему внуку. Но, когда в начале июня кусты по метру были и пришли возвратные заморозки, их прибило. Ведь мы тогда уже сняли укрытие», - рассказывает женщина.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В середине мая сажают морковь, а некоторые огородники и укроп. Замачивают фасоль. В хорошие поликарбонатные теплицы уже можно высадить помидоры, баклажаны.

«Конец месяца – время высадки свеклы. Это теплолюбивая культура, возвратные заморозки могут ее нежные листочки прибить, а потом она вырастет крупная, тогда в пищу употреблять не очень хорошо будет. Но, если вдруг заморозки в начале июня ударят, придется второй раз пересеивать. Ну а после свеклы садят редиску, редьку, репу. Вместе с картошкой сеют бобы», - говорит жительница села.

Надежда Вячеславовна поделилась с «КП-Томск» и народной мудростью, которая помогает не ошибиться любителям растений. Картофель нужно высаживать не раньше того, как появятся листья на березе. Помидоры - когда зацветет шиповник. По словам опытной огородницы, подсказки природы – лучшее свидетельство того, что угроза заморозков уже миновала.

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