«Царапала стены и попала к психиатру»: жительница Томска поделилась опытом лечения в Сосновом бору

Среди восстановительных процедур в НИИ Психического здоровья - массаж, релаксирующая терапия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У томички Анжелы Смирновой никогда не было конфликтов с коллегами. Около 20 лет она благополучно проработала на местном предприятии и привыкла быть лидером, к ней часто обращались за советом. Но в начале 2022 года в коллективе появилась новая сотрудница – молодая и дерзкая Карина. О том, как девушка довела Анжелу до психиатрии, женщина рассказала журналисту «КП-Томск».

«Я всегда была в центре внимания, все везде знала. А Карина лет на 15 меня младше, у нее маленький опыт и непомерное самомнение. Увидев мою значимость, она начала стараться меня затмить. Она сразу почувствовала себя королем, стала перечить и добиваться, чтобы все было только так, как сказала она. Бригадир «гасил» ее, но лишь поначалу», - делится Смирнова.

Фото: Анна Ковалёва

В начале этой истории Анжела и подумать не могла, что в итоге из-за переживаний попадет в психиатрическое отделение.

«Во мне копились обиды, прямо бурлили внутри. Никогда раньше такого не было. Я пыталась говорить с Кариной, чтобы она прекратила указывать, как мне работать, прекратила все переиначивать, потому что я принимаю все близко к сердцу. Дома я сама себя пыталась успокаивать. Плакала. Дошло до того, что царапала стены от безысходности. А тем временем вампир Карина уже и на начальника повлияла как якобы суперработник», – делится томичка.

Из-за переживаний состояние Анжелы ухудшилось. Однажды на работе у нее произошел нервный срыв, ее трясло, была истерика, и начальник увез женщину в ОКБ. Диагностировали гипертонический криз, поставили укол. После этого случая Анжела поняла, что дальше так продолжаться не может, и начала искать реальный выход из ситуации. Знакомые посоветовали ей пролечиться в Сосновом бору.

«Девчонка, которая давно меня знает, сразу сказала: «Я же помню, какая ты на самом деле всегда спокойная, но конфликт довел тебя до срывов. Сейчас тебе нужно лечение». И еще одна моя знакомая рассказала, что после рождения двоих детей она избавлялась от депрессии в Сосновом бору. Поэтому я тоже решилась. И в конце 2022 года я позвонила на Алеутскую, 4, записалась на прием», - вспоминает женщина.

Анжела рассказывает, что ей было страшно идти к психиатру. Собралась комиссия из 4 врачей, которые выслушали историю томички. Ей дали направление на сдачу анализов и сказали приехать с вещами через 2 недели. Так Анжела стала пациентом НИИ Психического здоровья.

Фото: Анна Ковалёва

«Я попала к замечательному психотерапевту Алене Владимировне Тарасовой. Она работает с людьми с разными расстройствами - личности, адаптации, тревожными, диссоциативными, а также с проявлениями бреда, с депрессиями и паническими атаками. Врач сказала мне, что мое состояние вызвано перенапряжением, утомляемостью», - делится жительница Томска.

Первое, на что Анжела обратила внимание в клиническом психиатрическом отделении, это необычная атмосфера спокойствия.

«Все врачи предельно уважительно общались – никто никогда ни на кого не накричал. Даже у технички человечное отношение: говоришь ей, что дует из окна, сразу отзывается. Везде мягкие цвета, чистота идеальная, очень приятная атмосфера. По каждой мелочи видно, что здесь созданы все условия для того, чтобы пациенты избавлялись от стрессов», - делится Анжела Смирнова.

Томичку удивила не только предельно дружелюбная атмосфера, от которой она успела отвыкнуть за предыдущие месяцы, но и диета.

«Сначала я назвала пищу в отделении «неважной», но я прекрасно понимаю, почему там еда не такая, как дома. Дело в том, что пациентов восстанавливали в том числе с помощью диеты. Из особенностей - блюда были малосолеными», - говорит женщина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждое в клиническом отделении начиналось с физкультуры. В течение дня пациентов не держали взаперти. По воспоминаниям Анжелы, любой мог выходить на прогулку на улицу. Для любителей творчества там обустроен специальный кабинет досуга.

«Из процедур мне назначили кислород, массаж, капельницы, уколы, давали витамины. И еще такая удивительная терапия была: ты смотришь телевизор, там показывают, как плавают рыбки, море шумит, ты полностью расслабляешься. Это меня очень удивило», - поделилась томичка.

Вместе с Анжелой в НИИ Психического здоровья лежали люди с различными расстройствами. Томичке запомнилась одна старая пациентка.

«Бабушку очень жалко мне было - она бодрилась, хотя осталась одна. Муж у нее совсем слепой и глухой. И вот бабушка эта уже третий раз с депрессией попала в клинику. Я старалась максимально выполнять рекомендации, чтобы у меня вот так же не произошли потом рецидивы. По итогу могу сказать, что мне очень и очень понравилось в Сосновом бору. Мне настолько помогло, что я вышла оттуда ровно через месяц как огурчик, чувствовала себя полностью обновленной», - поделилась Анжела.

Фото: Анна Ковалёва

После возвращения на работу Смирнова еще несколько раз видела Карину, пару раз у них даже случились новые стычки. Однако вскоре девушка сказала Анжеле: «Я все понимаю, я такой человек - свое «я» поставлю все равно, поэтому мы не сможем с тобой работать долго вместе». Молодая коллега уволилась, а с ней ушла и та негативная энергетика, которая довела Анжелу до психиатрии.