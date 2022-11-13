Что изменилось: вузы Томска опубликовали правила приема на 2023-2024 учебный год

Вузы Томска опубликовали правила приема на 2023-2024 учебный год. Фото: Ксения Высотина

На сайтах вузов Томска опубликовали правила приема на 2023-2024 учебный год. Данный документ не привлекает большого внимания до фактического начала приемной кампании, однако в этом году правила приема претерпели ряд важных изменений, с которыми "КП-Томск" рекомендует ознакомиться.

Основание для изменений — новая редакция Приказа Министерства науки и высшего образования "Об утверждении порядка приема", принятая 26 августа этого года. Всего в приказе 38 изменений, самые важные из них касаются сроков приемной кампании и порядка подачи заявлений. В Министерстве пояснили, что нововведения призваны сделать кампанию более прозрачной и систематизировать ее.

Со следующего года у абитуриентов будет возможность подать два заявления на зачисление сразу: на бюджетной и на платной основе. При этом в заявлении будет необходимо указать приоритетные направления и специальности. Зачислять студентов будут согласно выбранным в заявлении приоритетам.

Устанавливаются единые для всех вузов сроки приема на бюджетные места. Начать принимать документы на поступление по результатам ЕГЭ вузы обязаны не позднее 20 июня, а окончание срока — не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Также до 25 июля должен завершиться прием документов по итогам вступительных испытаний, которые проводят сами вузы.

Дополнительный прием завершается не позднее 29 августа, а прием по договорам об оказании платных образовательных услуг — не позднее 20 августа.

Ранее абитуриенты могли одновременно участвовать в конкурсе на прием по десяти специальностям и направлениям подготовки. С 2023 года их количество сократится до пяти: это уменьшит число ситуаций, когда абитуриенты подают документы на неприоритетные направления "на всякий случай" и приблизит к реальной картину в рейтинговых списках.

Кроме того, при поступлении необходимо учитывать особенности внутренних правил приема самого вуза. Например, в ТПУ действует система минимальных баллов ЕГЭ: подать заявление имеют право только те абитуриенты, которые сдали определенный экзамен не ниже установленной планки. Порядок дополнительных вступительных испытаний также различается от вуза к вузу.

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