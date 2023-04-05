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Общество5 апреля 2023 3:00

«Набрала 800 тысяч в кредит, а платить не могу!»: жительница Томска оформила банкротство физлица, чтобы избавиться от долгов

Жительница Томска набрала кредитов и объявила себя банкротом
Анна Ковалёва
Половину своих кредитов томичка брала для того, чтобы помочь людям. Фото предоставлено героем публикации

Половину своих кредитов томичка брала для того, чтобы помочь людям. Фото предоставлено героем публикации

В 2018 году 65-летняя томичка Ирина Р. взяла первый в своей жизни потребительский кредит - 400 тысяч рублей. «Надо было человеку помочь машину купить, еще я хотела приобрести дачу. Но вовремя ее не купила, а деньги разлетелись», - так пенсионерка начала свой рассказ о том, как увлеклась кредитами и к чему это привело.

Чтобы выплачивать кредит, женщине пришлось искать дополнительные подработки. Она стала трудиться больше обычного, поэтому могла регулярно вносить взносы. Затем Ирина узнала, что у ее племянника обнаружили ВИЧ. Она вновь решила помочь человеку и обратилась в банк.

«Племянник не знал, что был давно заражен. Он 10 лет не ходил в больницы, анализы не сдавал. Когда уже это проявилось так, что он не смог работать, лежал с температурой, тогда обследовался, выявили ВИЧ. Инвалидность не оформляли, работать он не мог. Они остались с женой и ребенком совершенно без средств к существованию. Я взяла кредит еще 150 тысяч. В то время и у дочери моей были проблемы материальные – из-за ковида потеряла работу. Мне и тот кредит надо было выплачивать, и им помогать. Всю зиму помаленьку племяннику высылала, чтоб они могли хоть как-то существовать», - вспоминает томичка.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Со временем жена племянника Ирины оформила себе пенсию, у нее 2-я группа инвалидности в связи с больными суставами. Молодой человек начал терапию, почувствовал себя лучше, стал подрабатывать. Дела семьи начали налаживаться, Ирина смогла вздохнуть с облегчением.

«Выправилось все, в итоге они родили еще одного ребенка, им назначили пособия, стало полегче. Сейчас у них двое детей, ребятишкам ВИЧ не передался», - говорит пенсионерка.

Томичка продолжала регулярно платить взносы по кредитам. Как она сама выражается, «еще могла их тянуть». Затем, довольно неожиданно, у женщины начались проблемы со здоровьем, ей пришлось сократить нагрузку по работе.

«Когда мне стало вообще тяжело, я обратилась еще в один банк. А там такие бешеные проценты, что я уже почти не могла «тянуть» свои кредиты», - признается Ирина.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Увлекшуюся кредитами томичку не остановила та ситуация с долгами, в которую она уже успела попасть. Через несколько месяцев женщина оформила в этом же банке, с большими процентами, еще один кредит – он стал для Ирины четвертым по счету.

«У меня получилась в итоге такая сумма выплаты, что я вообще «тянуть» не стала. В месяц я должна была 50 тысяч уже платить. Если раньше я до просрочки не допускала, вносила своевременно, то здесь чувствую – у меня уже сил нету. А тут я еще и ковид перенесла, подрабатывать больше не могла. В тот момент в общей сложности у меня было оформлено в кредит примерно 800 тысяч рублей в разных банках», - рассказывает Ирина Р.

Чтобы вытащить мать из долговой ямы, дочь подсказала Ирине оформить банкротство физического лица. За услуги юриста тоже пришлось немало заплатить.

«Я заключила договор, 15 тысяч рублей в месяц платила юристу, пока шла процедура. В течение года это все делалось через суд, мне там учли все, включая возраст. Юриста потом на фронт забрали, он свое дело передал другой юристке, а она с меня лишние 15 тысяч взяла. Оказалось, я еще и должна 21 тысячу осталась. Теперь потихоньку буду выплачивать, они меня не торопят. В общей сложности юристам я отдала 180 тысяч рублей», - поделилась жительница Томска.

Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В октябре 2022 года Ирина Р. получила официальный документ, подтверждающий ее банкротство как физического лица. Это позволило пенсионерке избавиться от долгов. «Теперь я никому не должна, теперь кредитов у меня нет», - подытожила томичка. По признанию Ирины, она сама не ожидала, что у ее истории будет настолько счастливая развязка.

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