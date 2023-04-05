«Набрала 800 тысяч в кредит, а платить не могу!»: жительница Томска оформила банкротство физлица, чтобы избавиться от долгов

Половину своих кредитов томичка брала для того, чтобы помочь людям. Фото предоставлено героем публикации

В 2018 году 65-летняя томичка Ирина Р. взяла первый в своей жизни потребительский кредит - 400 тысяч рублей. «Надо было человеку помочь машину купить, еще я хотела приобрести дачу. Но вовремя ее не купила, а деньги разлетелись», - так пенсионерка начала свой рассказ о том, как увлеклась кредитами и к чему это привело.

Чтобы выплачивать кредит, женщине пришлось искать дополнительные подработки. Она стала трудиться больше обычного, поэтому могла регулярно вносить взносы. Затем Ирина узнала, что у ее племянника обнаружили ВИЧ. Она вновь решила помочь человеку и обратилась в банк.

«Племянник не знал, что был давно заражен. Он 10 лет не ходил в больницы, анализы не сдавал. Когда уже это проявилось так, что он не смог работать, лежал с температурой, тогда обследовался, выявили ВИЧ. Инвалидность не оформляли, работать он не мог. Они остались с женой и ребенком совершенно без средств к существованию. Я взяла кредит еще 150 тысяч. В то время и у дочери моей были проблемы материальные – из-за ковида потеряла работу. Мне и тот кредит надо было выплачивать, и им помогать. Всю зиму помаленьку племяннику высылала, чтоб они могли хоть как-то существовать», - вспоминает томичка.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Со временем жена племянника Ирины оформила себе пенсию, у нее 2-я группа инвалидности в связи с больными суставами. Молодой человек начал терапию, почувствовал себя лучше, стал подрабатывать. Дела семьи начали налаживаться, Ирина смогла вздохнуть с облегчением.

«Выправилось все, в итоге они родили еще одного ребенка, им назначили пособия, стало полегче. Сейчас у них двое детей, ребятишкам ВИЧ не передался», - говорит пенсионерка.

Томичка продолжала регулярно платить взносы по кредитам. Как она сама выражается, «еще могла их тянуть». Затем, довольно неожиданно, у женщины начались проблемы со здоровьем, ей пришлось сократить нагрузку по работе.

«Когда мне стало вообще тяжело, я обратилась еще в один банк. А там такие бешеные проценты, что я уже почти не могла «тянуть» свои кредиты», - признается Ирина.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Увлекшуюся кредитами томичку не остановила та ситуация с долгами, в которую она уже успела попасть. Через несколько месяцев женщина оформила в этом же банке, с большими процентами, еще один кредит – он стал для Ирины четвертым по счету.

«У меня получилась в итоге такая сумма выплаты, что я вообще «тянуть» не стала. В месяц я должна была 50 тысяч уже платить. Если раньше я до просрочки не допускала, вносила своевременно, то здесь чувствую – у меня уже сил нету. А тут я еще и ковид перенесла, подрабатывать больше не могла. В тот момент в общей сложности у меня было оформлено в кредит примерно 800 тысяч рублей в разных банках», - рассказывает Ирина Р.

Чтобы вытащить мать из долговой ямы, дочь подсказала Ирине оформить банкротство физического лица. За услуги юриста тоже пришлось немало заплатить.

«Я заключила договор, 15 тысяч рублей в месяц платила юристу, пока шла процедура. В течение года это все делалось через суд, мне там учли все, включая возраст. Юриста потом на фронт забрали, он свое дело передал другой юристке, а она с меня лишние 15 тысяч взяла. Оказалось, я еще и должна 21 тысячу осталась. Теперь потихоньку буду выплачивать, они меня не торопят. В общей сложности юристам я отдала 180 тысяч рублей», - поделилась жительница Томска.

Фото: Густаво Зырянов

В октябре 2022 года Ирина Р. получила официальный документ, подтверждающий ее банкротство как физического лица. Это позволило пенсионерке избавиться от долгов. «Теперь я никому не должна, теперь кредитов у меня нет», - подытожила томичка. По признанию Ирины, она сама не ожидала, что у ее истории будет настолько счастливая развязка.

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