«Вакансий больше, чем безработных»: что происходит на рынке труда в Томской области

Уровень безработицы в Томской области, по данным на март 2023 года, составляет 0,91%. Фото: Качановская Наталья

Уровень безработицы в Томской области, по данным на март 2023 года, составляет 0,91%, на учете в службах занятости состоят более 4 тысяч человек. Потребность региона в специалистах разных профессий на сегодняшний день составляет почти 9 тысяч человек. Об этом рассказала «КП-Томск» начальник департамента труда и занятости населения региона Светлана Грузных.

Вакансий больше, чем безработных

По словам Грузных, потребность в рабочей силе в службах занятости по состоянию на 1 марта 2023 года составляла 8 674 вакансий, из них — 4 710 по рабочим специальностям. Количество вакансий превышало численность безработных граждан в 1,8 раза.

Больше всего специалистов не хватает в обрабатывающих сферах производства — 1051 вакантных мест (12,1 % от общей потребности в рабочей силе), в сфере здравоохранения и социальных услуг — 1050 (12,1%), образования — 958 (11,1%), государственного управления — 919 (10,6%), транспортировки и хранения - 900 (10,4%), торговли оптовой и розничной, ремонта транспортных средств — 765 мест (8,8%), строительства — 738 (8,5%), а также в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 577 вакансий (6,6%).

«Основная причина сохраняющегося дефицита в работниках является низкая заработная плата по заявленным вакансиям. В 2022 году средний размер заработной платы по вакансиям составил 59,1 тысячи рублей при средней заработной плате по области — 56 тысяч рублей. При этом 21% — вакансии с заработной платой соответствующей минимальному размеру оплаты труда», – пояснила Светлана Грузных.

Уровень безработицы снизился

Также она отметила, что ситуацию на рынке труда Томской области сегодня можно охарактеризовать, как стабильную. Уровень общей безработицы за 2022 год снизился с 6,8% до 5,2% численности рабочей силы.

Всего за 2022 год в службы занятости обратились 26,6 тысячи человек, были признаны безработными 14,6 тысячи человек (в 2021 году 44,1 тысячи человек и 25,7 тысячи человек).

«Отмечаем самую низкую численность зарегистрированных безработных граждан. По состоянию на 1 января 2023 года, она составила 4 996 человек (на 1 января 2022 — 7 350 человек). Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,46 п.п. и составил 0,91%», – отметила Светлана Грузных.

В январе-марте 2023 года сохраняется тенденция снижения безработных томичей. Так, на 20 марта 2023 года она составляла 4 848 человек, что на 148 человек меньше, чем на начало года.

Обучение будущих специалистов

В Томской области на базе центров занятости проводят профессиональное обучение и дополнительное профобразование для безработных, а также для женщин в декрете, незанятых граждан, военных пенсионеров, томичей, желающих трудоустроиться в сферу дошкольного, общего и профессионального образования и семей мобилизованных.

«Ежегодно по направлению центров занятости населения обучение проходит не менее 1,7 тысячи человек. На реализацию указанных мероприятий из областного бюджета ежегодно направляется порядка 22 миллионов рублей. В 2025 году на обучение предусмотрено 25,5 миллионов рублей», – сообщила начальник департамента труда и занятости населения.

Наиболее востребованные профессии для обучения — охранник, водитель автомобиля, бухгалтер, специалист по кадрам, повар, специалист (по отраслям), тракторист, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер, программист, мастер маникюра, кладовщик, документовед и др.

Как повлиять на ситуацию с нехваткой кадров

Светлана Грузных отметила, что для сокращения кадровой потребности внимание уделяется информированию населения. Все вакансии, которые предлагают работодатели, томичи могут посмотреть па портале «Работа в России». Там будущий сотрудник может просматривать вакансии и откликаться на них.

Также еженедельно предприятия региона напрямую рассказывают об открытых вакансиях, условиях работы и социальных гарантиях.

«Начиная с февраля 2023 года, на ежемесячной основе проводятся отраслевые ярмарки вакансий, на которые приглашаются организации, относящиеся к приоритетным отраслям и испытывающие острый дефицит кадров. Мероприятие рассчитано на широкий круг соискателей. Для участия привлекаются граждане, которые состоят на учете в службе занятости, соискатели ищущие работу самостоятельно», – уточнила собеседница.

Кроме того, в 2022 году были запущены сервисы, которые оказывает Кадровый центр Томска и Томского района. Среди них различные тематические тренинги, мастер классы, вебинары, смысловые акселераторы и др. Все предстоящие мероприятия анонсируются на онлайн-сервисе — «Планинг».