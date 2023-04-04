«Крыша развалилась над головой»: хозяйка квартиры в аварийном доме в Томске показала свои условия проживания

Фрагменты кровли исчезли еще в 2022 году, но УК до сих пор не починила крышу Фото: Анна Ковалёва

Оторванные фрагменты крыши – вполне привычная взгляду картина здесь, на окраине города, в самом конце района Черемошники. Улица Большая Подгорная – лидер местного антирейтинга: здесь располагаются несколько десятков аварийных и ветхих домов. 28 марта «КП-Томск» писал о том, в какой опасности живут люди в доме № 217, сегодня рассказываем об их соседях из 215-го дома.

Фото: Анна Ковалёва

Построенное в 1959 году здание явно отслужило свой срок. Аварийной деревянную двухэтажку признали еще в апреле 2019 года - постановлением № 286 администрации города Томск. Один подъезд уже расселен, но во втором еще продолжают жить люди.

Фото: Анна Ковалёва

«Зимой здесь так холодно, что только обогреватель маленько спасает. Пол весь ходуном ходит, но это еще ладно. Поздней осенью 2022 года мы заметили, что над моей квартирой и над соседской нет целых кусков крыши – нет шифера. Может, когда снег скидывали, сломали. Я билась-билась, чтобы сделали кровлю, звонила, так и не сделали. А я оплачиваю по квитанциям в УК «Мой дом», Ленинский район», - жалуется пенсионерка Тамара Прохоренко.

Фото: Анна Ковалёва

По словам жительницы аварийного дома, она не сразу заметила, что на потолке одной из комнат появилось несколько больших подтеков.

Фото: Анна Ковалёва

«Вверх же не смотришь обычно, а потом заметила, стала бояться здесь находиться. Когда мою заявку приняли осенью, приезжали специалисты, поглядели, пообещали сделать, но даже не попытались. А потом пошли на попятную, сказали: «Машину надо с вышкой, у нас такой техники нет, заказывать ее дорого. Прошла зима, я нынче опять начала бить тревогу туда же, в «Мой дом». Говорю: «Там снегу набило, приезжайте, пожалуйста, сделайте. Пока не приехали», - делится Тамара Николаевна.

Пенсионерка очень опасается, что потолок не просто будет протекать, а упадет на голову ей или ее сыну.

«Я попросила знакомого парня скинуть снег, он помог и сказал, что там вообще земля мокрая, сырая. Вот сейчас она оттает, а еще начнутся дожди, и тогда я не знаю, что случится. Все будет корозить, потечет к нам и еще к соседу, над которым такая же беда, только с другой стороны – части крыши нет и тоже подтеки. Боюсь, потолок рухнет, что я делать буду? Первый раз такое», - говорит Тамара Прохоренко.

На фото - отсутствие еще одного фрагмента крыши, с другой стороны дома Фото: Анна Ковалёва

В 2023 году Тамара Николаевна, как и другие обитатели дома, должны переехать в безопасные здания согласно муниципальной программе «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда на 2017 – 2025 годы». А пока, в ожидании обещанного переезда, жильцы опасаются за жизнь, находясь в собственных квартирах. Вместо действий со стороны УК, регулярно получающей оплату по счетам, люди только слышат «Вашу заявку приняли».

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