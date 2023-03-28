«Боимся за жизнь каждую секунду»: многодетная томичка добивается признания ветхого дома аварийным

По словам многодетной матери, находиться в их доме опасно для жизни. Фото предоставлено героем публикации

В 2020 году томичка Галина Демченко подыскивала жилье для своей большой семьи. Мать четверых детей выбрала «трешку» - в доме 217 на улице Большая Подгорная она стоила 850 тысяч рублей. Правда, постройка 1959 года была признана ветхим. Новоселы сделали хороший ремонт в квартире, радовались переезду и не догадывались, с какими проблемами скоро столкнутся.

Фото предоставлено героем публикации

«Мы использовали маткапитал, региональную выплату, а также взяли в кредит 700 тысяч плюс добавили свои накопления. Муж даже продал микроавтобус, всего у нас ушло на покупку и ремонт 1,5 млн рублей. Стены были настолько кривыми и дырявыми, что рядом с ними пришлось буквально построить новые. Отступали от некоторых старых аж на 30-40 сантиметров, поэтому теперь в глаза бросаются невероятно толстые стены в проемах», - рассказывает Галина.

Широкие стены получились из-за того, что внутри спрятаны старые - кривые - стены. Фото предоставлено героем публикации

С приходом весны новоселы столкнулись с протечками. Оказалось, что железный каркас крыши давно сгнил, отсутствуют даже ливневки.

Фото предоставлено героем публикации

«Нас спасают навесные потолки: сосульки на них собираются, потом их сливаем. Муж лазит сам на крышу и запенивает дыры. От кровли почти ничего не осталось. Сегодня приезжали 2 альпиниста и сами в шоке спросили: «Вы как здесь живете?». В течение недели они пообещали на образовавшуюся грыжу поставить подпорки, как они будут их прибивать к стене, которая тоже разваливается? Как бы они не доломали все это дело», - говорит Галина.

Все те проблемы, которые в квартире внешне замаскированы ремонтом, хорошо видны в подъезде. Здесь и постоянные протечки, и отваливающиеся фрагменты потолка и стен.

Фото: Анна Ковалёва

«Мы реально боимся за жизнь. В любой момент кусок дома может упасть на детей, на нас. К тому же, по потолку идет вся проводка – это пожароопасность. Вот сейчас пока всего лишь растаял снег на крыше, она уже провалилась на сантиметра 2 ниже сюда. Пойдут дожди, она переживет 5-10 ливней хороших, затем это все сгнившее рухнет от сырости. Хорошо, если смогут подпорки обещанные поставить, тогда потолок подольше продержится», - делится томичка.

Фото: Анна Ковалёва

Впрочем, из-за сырости не все проблемы удается маскировать косметическим ремонтом даже внутри квартиры. Как ни оттирай, постоянно появляется новая плесень.

Грибок на швах в отремонтированной ванной. Фото предоставлено героем публикации

«Грибки лезут отовсюду, от сырости, которая творится там за стенами. Потому что, если заглянуть за новые стены, потолок, обшивку полов, там будет ад - такой же, как у соседей, которые не делали ремонт», - поясняет жительница Томска.

У пожилых соседей Галины нет возможности сделать ремонт. Фото предоставлено героем публикации

Обращаться в ответственные инстанции женщина начала чуть больше года назад. До этого жалобы писали проживающие здесь пенсионерки. По словам Галины, в общей сложности у них накопился уже целый килограмм отписок.

«Есть даже документ, где указано, что износ здания составляет 60%. Это старые данные, а какой износ сейчас? Дом явно пора признать аварийным. И в этом главная загвоздка: районная администрация заявляет, что мы обязаны организовать экспертизу за свой счет. Позвольте, почему бабульки должны на это искать 100 тысяч? Мы же не собственную квартиру требуем признать аварийной, а целый дом!», - говорит Галина.

Фото: Анна Ковалёва

На этой неделе жители ветхого дома собираются обратиться в прокуратуру. С помощью надзорного органа они надеются добиться того, чтобы администрация пригласила комиссию и провела за свой счет экспертизу аварийности старого здания.

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