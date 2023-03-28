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НовостиОбщество28 марта 2023 0:05

Аномально теплая погода до +11 градусов ожидает жителей Томска 28 марта

Днем возможен небольшой дождь
Алёна Мищенко
В Томске потеплеет до +11 градусов.

В Томске потеплеет до +11 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник в Томске ожидается очень теплая погода до +11 градусов, днем пройдет небольшой дождь, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске ожидается облачна погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.Температура днем составит +9…+11°С. Утром на дорогах местами гололедица.

В Томской области днем по северу умеренные осадки преимущественно в виде дождя, утром местами туманы. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура днем ожидается +6…+11°С. Утром на дорогах местами гололедица.