«Чувствуешь себя подопытным кроликом»: жительницы Томска рассказали, как лечили своих детей в психиатрической больнице

Мнения родителей об эффективности лечения разошлись Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители «особенных» детей немало спорят в чатах о том, насколько помогает ребенку лечение в психиатрической больнице. Журналист «КП-Томск» лично пообщался с матерью 10-летнего Максима М., которая поделилась реальной историей из жизни своей семьи.

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Впервые в Томскую клиническую психиатрическую больницу мальчик попал в 5-летнем возрасте. У него диагностировали расстройство аутистического спектра. До достижения 10 лет Максим успел еще несколько раз пролечиться в этом медучреждении. Последний курс он проходил в январе 2023 года.

«Сразу скажу, что быт там организован достойно. Очень чисто. Кормят замечательно. И разрешают с собой еду свою приносить, если нужно. В целом отношение врачей было хорошим – как заведующей, так и всех остальных. У нас есть там любимая воспитательница – замечательная Людмила Геннадьевна. Распорядок такой: в одном кабинете с партами занимаются с детьми до обеда, а во второй половине дня игровая деятельность. И по отдельности забирают деток массажист, логопед, психолог на индивидуальные занятия», - делится мама юного томича Елена.

Общее впечатление от лечения в Сосновом бору у женщины двоякое. Дело в том, что оно ни разу не помогло ее ребенку. В одних случаях результата не было никакого, в других случаях наблюдался «откат».

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«У нас был очевидный откат на «Неулептиле» - это очень тяжелые капли для детишек. Препараты там сразу назначают сильные, серьезные. Когда нет гарантии, что лекарство сработает, чувствуешь себя подопытным кроликом. Причем мы видели, что детей и с задержкой речи, и с поведенческими особенностями лечат практически одинаково. А еще – когда просто приходишь на прием, назначают препарат с накопительным эффектом, говорят явиться через месяц. А нам в течение месяца что делать, пока лекарство накапливается? Ребенку-то тяжело, истерики продолжаются. Теряешься и не знаешь, как помочь ему в этот период», - говорит томичка.

При последнем обращении женщины в психиатрическое отделении она, на удивление, столкнулась с недружелюбным приемом.

«Несмотря на то, что заведующая нас давно знает, она вдруг стала недружелюбной, хотя раньше такого не было. Упрекнула меня, что не хочу лечить ребенка, я аж растерялась. Но ведь у нас от лекарств либо откаты, либо он спит, положительного результата нет. А когда появляется сонное состояние, ребенок еще более раздражителен и истерит. Тем не менее, при прошлых обращениях сюда, в больницу, я ведь давала ему все назначенные лекарства», - делится жительница Томска.

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Затем последовал еще один неприятный момент. Поскольку Елена уже не раз лежала с сыном на дневном стационаре - то по 2, то по 3 недели, она знала, что больничный здесь дают без проблем. Но на этот раз ей отказали без объяснения причины.

«Мне звонит старшая медсестра и говорит, что заведующая запретила Вам давать больничный. Я в то время работала учителем в школе, у нас рабочий день с 8 часов. Я как должна успевать? Я положила трубку и даже заплакала. У меня было 33 мысли – вплоть до того, что вообще не обращаться на Алеутскую. Но я позвонила в департамент здравоохранения и проблема сразу решилась», - поделилась томичка.

Елена добавила, что пробовала лечить сына как в бесплатном, так и в платном отделении. Подход в последнем ей понравился больше. Еще женщина отдельно отметила, что не сталкивалась в Сосновом бору с агрессивным поведением кого-либо из "особенных" пациентов.

Сыновья другой жительницы Томска, Ольги Родиковой, проходили в психиатрической клинике физиолечение и массаж при постановке диагноза. До этого женщина сталкивалась с негативными отзывами о лекарствах, поэтому побоялась давать их своим детям.

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«Не стала давать Демьяну и Арсению ни ноотропы, ни нейрлептики, считаю, что их даже взрослому-то страшно принимать, не то, что ребенку, тем более с особенностями развития. По назначениям в Сосновом бору – врачи не настаивают, просто спрашивают, будете ли принимать. Я много общаюсь с мамами, кто лечит там детей, мы обмениваемся опытом. И, если вы зайдете к нам в чат, то увидите – процентов 20 говорят, что помогает, и процентов 80, что нет», - поделилась томичка.

Ольга добавила, что мнения родителей, главным образом, расходятся из-за индивидуального опыта. Это зависит от конкретного ребенка – от того, помог ли ему препарат.

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