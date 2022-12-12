Психолог Морозов: в 2022 году число обращений за психологической помощью среди томичей выросло

Жители Томска стали чаще обращаться за психологической помощью в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число обращений к психологам среди томичей выросло в 2022 году на фоне напряженной международной обстановки и роста популярности психологической помощи, рассказал корреспонденту «КП-Томск» психотерапевт, практик гештальт-терапии из Томска Дмитрий Морозов.

Начавшись с пандемии и самоизоляции в 2020 году, спрос на услуги психологической помощи продолжил расти в 2021 и 2022 году — уже с учетом напряженной международной обстановки и сокращения экономики. В июне ТАСС сообщало о росте на услуги психиатров и психотерапевтов в первом квартале 2022 года на 71% и 23% соответственно.

По словам Дмитрия Морозова, ситуация в мире не только влияет на людей непосредственно, но и приводит к актуализации других проблем хронического характера.

«В 2022 году стало однозначно больше обращений. Обращаются с тревогой, стрессом, чувством неопределенности, напряженностью в отношениях с близкими, а также из-за смены места жительства и работы, что может отразиться на экономической ситуации в семье. Можно сказать, что вырос тревожный фон, и на нем начинают проявляться, актуализироваться какие-то хронические проблемы. Также сменились темы: если раньше обращались из-за пандемии и связанных с ней опасностей, то сейчас на первый план вышла напряженная международная обстановка», — рассказал Морозов для «КП-Томск».

Специалист также отмечает, что росту интереса к отрасли поспособствовало развитие онлайн-площадок с услугами психологической помощи и увеличение количества рекламы психологических услуг. В связи с этим в Госдуме вновь заговорили о принятии закона о психологической помощи, необходимость которого обсуждается среди парламентариев несколько лет.

«Думаю, на спрос также влияет интерес к психологическим платформам-агрегаторам, где клиент и специалист могут договориться о сеансе, и популяризация в обществе в целом. Например, если кто-то из блогеров сказал в соцсетях, что обращался за психологической помощью. К тому же, несмотря на дистанционный характер такой услуги, квалификация специалистов действительно помогает сделать жизнь лучше», — добавил Дмитрий Морозов.

Несмотря на рост интереса к услугам психологов, из-за стойких стереотипов в обществе многие по-прежнему стесняются рассказывать о своих проблемах.

Читайте также: "Мне 30 и я живу с родителями": несколько жителей Томска рассказали о сложный отношениях с близкими

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.