"Мне 30 и я живу с родителями": несколько жителей Томска рассказали о сложный отношениях с близкими

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько жителей Томска рассказали журналистам "АиФ-Томск" о своих сложных отношениях с родителями. Истории оказались разными и по своему не простыми.

«Мне 23 года, я уже самостоятельно зарабатываю и живу отдельно от родителей, но это не мешает им лезть в мою жизнь. Они считают, что я должна заботиться о младшей сестре, помогать им финансово. На меня это давит, я чувствую, что от меня постоянно чего-то ждут, а я этого сделать не могу. От этого мне очень тяжело общаться с мамой, а также, пропадает желание искренне заботиться о младшей сестре», - поделилась Юлия.

Еще один томич поделился с корреспондентом, что отношения с родителями у него нормальные, но мужчина до сих пор не может начать жить отдельно.

«Мне уже 30 лет, я по-прежнему живу с родителями. Личной жизни нет. Съезжать и платить за съемную квартиру мне не хочется, кажется, что это лишняя трата денег. С родителями я лажу, такая жизнь меня в целом не тяготит», - отметил томич.

Журналисты также обратились за комментарием к томскому психологу. В свою очередь, специалист Кирилл Сарапулов отмечает, что «никто никому ничего не должен», однако, люди поступают исходя из своего воспитания и ответственности.

«Многие люди приходят с этим запросом: «ребенок не выполняет моих требований». Я спрашиваю, почему он должен их выполнять. Отвечают: «Я его мама, а он мой ребенок», - рассказывает психолог.

Психолог рассказывает, что большинство проблем в воспитании идет от неумения выстаивать коммуникацию в семье.