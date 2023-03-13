«Ее ночной прицел спас мне жизнь»: снайпер из Томска рассказал о подаренном землячкой прицеле

Томского бойца спас подарок от землячки-предпринимательницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году один из жителей Томска ехал по Белгороду, находясь в командировке. Он увидел, что на обочине стоит мужчина и подает знак остановить машину. То, что произошло дальше, участники событий назвали волшебным случаем. Его рассказали журналисту «КП-Томск» представители «Народного фронта».

«Оказалось, автомобиль остановил боец - наш земляк. Он спросил водителя: «Судя по номерам, вы из Томска?». «Да, из Томска», - ответил командированный. «Скажите, Вы знаете такой-то магазин и его руководителя Юлию?», «Да, знаю, конечно, я у нее работаю!», - удивительное совпадение. Боец сказал: «Подожди» и куда-то убежал», - рассказывает руководитель исполкома местного отделения «Народного фронта» Сергей Шаляпин.

Вскоре военнослужащий вернулся, но не с пустыми руками. Водитель увидел, что земляк держит приличный кусок сала.

«Боец сказал: «Я здесь сейчас на побывке, завтра иду на передовую, мужикам своим раздобыл кусок сала. Забери его, передай Юлии и скажи, что ее ночной прицел спас мне жизнь и работает до сих пор! Он и ребят наших спас», - поделился Сергей.

Фото: "Народный фронт"

Он пояснил, что ночной прицел на фронт передала томская предпринимательница, владелица местного охотничьего магазина.

«Свой собственный ночной прицел, очень дорогостоящий, Юлия передавала со словами: «Мне очень важно, чтобы мой прицел попал к настоящему снайперу». Команда «Народного фронта» передала именно снайперу. И вот такая в итоге возникла волшебная ситуация через 2 месяца после этого. Совершенно случайно повстречались земляки в Белгороде, да еще и водитель оказался сотрудником магазина Юлии», - говорит Шаляпин.

Фото: "Народный фронт"

Детали истории спасения мы выяснили у координатора регионального исполкома «Народного фронта» по работе со СМИ Владимира Погудина.

«С помощью этого устройства нашим ребятам удалось отследить и ликвидировать вражеских снайперов. Со скрытых огневых позиций противника исходила реальная угроза бойцам, так что подарок томички спас жизни земляков. Этот оптический прибор великолепно работает и продолжает служить ребятам по своему назначению - для точной наводки оружия на цель, а также для наблюдения за местностью и для аналитического расчета расстояний до предметов», - уточнил Владимир.

«Юлия звонит мне потом со слезами и рассказывает эту историю. И сразу на следующий день она дарит бойцам еще и походную баню. Также мы отправили от нее целую парию берцев и другие подарки», - добавил Сергей Шаляпин.

Фото: "Народный фронт"

В целом, мелкий и средний бизнес Томска активно помогает бойцам с самого начала проведения спецоперации. В «Народном фронте» рассказали и о семейной паре, которая владеет магазином одежды и дарит военным термобелье на постоянной основе.

«Когда мы провожали бойцов на фронт на вокзале, подбегает мужчина с кипами термобелья: «Ребята, передайте, пожалуйста, пацанам в вагон!». Мы с командиром договорились, чтобы он раздал. Познакомились с этим мужчиной, а он и его жена – руководители магазина. Оказалось, они мобилизованных готовы одевать бесплатно. Каждый раз, когда мы отправляли поезд, если у них не хватило одежды, они быстро собирали и ехали в Новосибирск, там прямо к вагону все эти кипы ребятам подвозили», - рассказывает руководитель исполкома местного отделения «Народного фронта» Сергей Шаляпин.

Фото: "Народный фронт"

По его словам, в Томске инициатива по сбору гуманитарной помощи всегда шла «снизу» - из народа. Это особенно ценно и наблюдается, к сожалению, не каждом регионе.

«Люди сами к нам приходят, мы никого в наш региональный проект специально не созываем, не идем с протянутой рукой к какому-то предпринимателю. Только в самом начале мы пару писем написали. Здесь люди просто приходят, оказывают помощь либо узнают, как это сделать, своих друзей привлекают, и таким образом это все разрослось, теперь регулярно отправляем на передовую тонны груза», - рассказал Шаляпин.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Иногда, хоть и реже, в «Народный фронт» обращаются и представители крупного бизнеса. Им важно удостовериться, что доставка происходит из рук в руки. Это и есть один из главных принципов работы организации - адресная передача помощи. Именно так было и в случае с подарком для снайпера от томской предпринимательницы.

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