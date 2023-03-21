Жительница Томска с высшим образованием работала уборщицей в США

Девушка вернулась обратно в Томск спустя полгода и начала работать по профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Томска Карина решила уехать в США ради роскошной жизни, однако мечтам девушки не было суждено сбыться, и она стала работать уборщицей с высшим образованием. Свою историю томичка рассказала изданию «АиФ-Томск».

Карина уехала жить в Нью-Йорк в 25 лет. Она получила высшее образование, окончив факультет иностранных языков. Девушка захотела уехать в штаты, чтобы посмотреть, как там живут люди.

«До США нигде не была, меня впечатлило все как там устроено. Моей целью было довести язык до совершенства, а я могла это сделать лишь в стране с носителями языка», – рассказала томичка.

Родственники девушки поддержали ее решение, она накопила денег и уехала в Нью-Йорк.

Через некоторое время у Карины начали заканчиваться деньги. Она решила найти работу, но по профессии варианты не рассматривала.

«Понимала, что не возьмут. Нашла объявление и пошла уборщицей в кафе, мыла пол, туалеты. Зарабатывала, кстати, нормально, на скромную жизнь мне хватало. Язык выучила получше, но на работе сильно уставала, порой не было сил ни на что», – поделилась Карина.

Томичка часто брала ночные смены и сбила режим сна, из-за чего у нее появились проблемы со здоровьем - начали выпадать волосы, она похудела и ходила с мешками под глазами.

Девушка вернулась обратно в Томск спустя полгода и начала работать по профессии.

«Не скажу, что я какой-то предельный опыт получила. Скорее больше нервов потратила на оформление документов и жизнь там. Здоровье потом восстанавливала дома около года. Цели своей я достигла и язык стала лучше понимать, особенно с разными акцентами. Многое выучила и могу ученикам хоть немного рассказать о стране. Не скажу, что жалею, но ожидания были чуть другие», - отметила томичка.

Сейчас Карина преподает английский в частной школе в одном из крупных городов России.