"Грязь и вонь": томичи продолжают жаловаться на качество общественного транспорта

Администрация Томска прокомментировала состояние троллейбусов и трамваем. Фото: Анна Ковалёва

В Томске не перестают обсуждать общественный транспорт. Томичи продолжают возмущаться качеством горэлектротранспорта и стоимостью проезда. Таким образом, в редакцию "КП-Томск" обратилась жительница города. Женщина не согласна с повышением стоимости на проезд и с тем, в каком состоянии находится трамваи и троллейбусы.

"Я просто в шоке. Состояние троллейбусов и трамваем меня каждый раз ошеломляет. Сейчас с приходом весны, в транспорте просто несусветная грязь, есть ощущение, что там неделями не моют. Летом, как всегда будет вонять непонятно чем и даже проветривание не поможет. Зато цену подняли, за что? Не понятно", - поделилась с журналистом томичка Анна.

Напомним, что 1 февраля стоимость проезда в автобусах Томска повылислась с 24 до 27 рублей. Вечерний тариф оставлен без изменений в размере 30 рублей. Цена за билет в электротранспорте повысилась только на один рубль, а стоимость проездных билетов осталась такой же.

"КП-Томск" решила обратиться к администрации города, чтобы узнать о состоянии горэлектротранспорта.

"По состоянию на начало 2023 года износ троллейбусов составляет 100%, трамваев – порядка 93%. При этом обращаем внимание на то, что подвижной состав исправен и может продолжать выполнять перевозки пассажиров", - сказали в мэрии.

В администрации также отметили, что из 40 «московских» троллейбусов 20 уже работают на линии, еще 6 единиц запланировано вывести на линию в 2023 году.

"Также с целью обновления подвижного состава направлено письмо в Москву с просьбой передать в собственность Томска на безвозмездной основе исправные трамвайные вагоны", - добавил представитель администрации города.

Мэрия уточнила, что обновление парка горэлектротранспорта, ремонт трамвайных путей, приобретение необходимых для работы предприятия оборудования и спецтехники планируется только лишь на 2024-2030 (2035) годы.

В настоящий момент проект Концепции проходит обсуждение и согласование с заинтересованными ведомствами и организациями, также проводятся публичные обсуждения с участием общественности.