В Томске к концу марта воздух прогреется до +12 градусов

В конце месяца воздух прогреется до +12. Фото: Ксения Высотина

В последней декаде марта в Томской области ожидаются температурные колебания. В последних числах месяца воздух прогреется до +12 градусов. Среднедекадная температура выше нормы на 1-2 градуса, в западной части региона - на 3 градуса (обычно столбик термометра фиксируется на отметке 0.., -4 градуса).

В области синоптики прогнозируют ночью от -7 до -12, по северу ожидается до -20 градусов в начале декады. В более южных районах температура составит 0..,-5 градусов.

Днём повысится от -6 до +7 градусов в разных населённых пунктах. В конце месяца воздух прогреется до +12. За десять дней вероятны частые осадки, объяснила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина "КП-Томск".

Напомним, в двух районах Томской области изменили тоннаж на ледовых переправах.