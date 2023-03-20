«Боролась за жизнь лосенка»: томский ветеринар рассказала, как спасала необычного пациента

Новорожденного лосенка нашли в лесу у реки. Фото предоставлено героем публикации

Крохотный лосенок выглядел совершенно беспомощным и брошенным, когда его обнаружил в лесу житель Тегульдетского района Томской области. Малыш бегал по берегу вдоль реки, метался из стороны в сторону. Мужчина решил, что новорожденное животное потерялось, и принес его домой. Вместе с супругой они пару раз накормили необычного гостя коровьем молоком – сельчане не догадывались, что такая пища категорически противопоказана лосенку.

Фото предоставлено героем публикации

«Люди думали, что делают доброе дело, но они совершили 2 роковые ошибки. Во-первых, изъяли из природы дикое животное, не убедившись, что оно нуждается в помощи. Если малыш бодрый, хохленый, ушли торчком – с ним наверняка все в порядке. Его покормила мать и ушла ненадолго поесть. Нужно было просто сфотографировать найденного зверя, зафиксировать место обнаружения, затем выйти туда, где есть связь, сразу позвонить специалисту и прислать снимки. По ним эксперт определит, нужна ли помощь животному», - говорит томский ветеринар, специалист по диким животным Нина Крылова.

Второй ошибкой оказалось то, что тегульдетцы накормили лосенка коровьем молоком. По словам врача, у каждого животного корм очень специфичный, и порой привычные для человека продукты могут оказаться ядом для дикого зверя.

Фото предоставлено героем публикации

«В тот же вечер лосенку стало заметно плохо, у него отсутствовал сосательный рефлекс – видимо, из-за стресса. Семейная пара вышла на меня через знакомых. По телефону я посоветовала дать животному козье молоко, а сама начала срочно искать машину. Уже на следующий день лосенка забрала волонтер – она перевезла его ко мне в Томск по всем правилам», - вспоминает Нина.

Специалист определила, что возраст ее нового пациента - всего лишь около 2 недель. Даже внешне было видно, что он плохо себя чувствует. Малыш отказывался есть, хаотично бегал, отсутствовал инстинкт следования за кормильцем. Ветеринар диагностировала ему атонию кишечника и рубца – из-за отсутствия перистальтики уже не работал желудочно-кишечный тракт.

Фото предоставлено героем публикации

«У меня еще не было опыта лечения таких пациентов. Лосята отличаются, например, от тех же телят, с которыми я уже работала. Я связывалась со специалистом из Санкт-Петербурга, которая мне подсказывала, какие нужны препараты, в каких дозировках. Началась беготня с поиском лекарства. Нашли и выкупили в Новосибирске на остатках «Дюфалайт» - его волонтер привезла на сутки позже. Все остальное, хоть и с трудом, но своевременно нашли, оказали помощь», - делится врач.

Малыша назвали Иосиф. Ему вводили внутривенно витаминно-минеральный раствор, ставили катетер. Впервые в своей жизни Нина делала промывание желудка лосенку, да и в принципе с интенсивной терапией такого животного девушка столкнулась в первый раз.

Фото предоставлено героем публикации

«От него практически нельзя было отойти. Я тогда работала в ветеринарной клинике и попросила там отпуск, чтобы можно было выхаживать лосеночка. Но мне отказали. Конечно же, мне пришлось уволиться. В течение трех недель шла борьба за жизнь малыша. Весь этот период я в сутки спала только по 3-4 часа. Было дробное кормление. Даже у здорового детеныша оно дробное, а у больного с этим еще сложнее», - рассказывает томичка.

Сначала у Йоси наблюдалась скачущая динамика: ему становилось то лучше, то хуже. Однако спасти лосенка, к сожалению, так и не удалось.

Фото предоставлено героем публикации

«Я долго отходила от этого случая морально, очень долго. И сделала важные выводы из всей этой истории. Сейчас я стараюсь донести как можно большему количеству людей информацию о том, что делать, если Вы нашли на природе раненое или на вид беспомощное животное, птицу. Я пишу об этом много постов, а еще мой номер вязли в МЧС и переадресовывают на меня все звонки от людей с вопросами о диких зверях. Также я основала центр реабилитации животных», - рассказывает Нина Крылова.

Фото предоставлено героем публикации

Она добавила, что уже скоро наступит сезон, когда будут появляться на свет такие животные, как лосята, косули. Это период с начала мая до конца июня. Больше всего в Центр реабилитации привозят зверей в последний месяц весны. До этого срока Нина хочет успеть закупить специальные лекарства, которые наверняка понадобятся для выхаживания новых ушастых пациентов. Чтобы поучаствовать в сборе средств на закупку препаратов, нужно обратиться в благотворительный Центр реабилитации диких животных «Феникс».

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