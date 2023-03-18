«Здорово, что мы вместе!»: жители Томска празднуют день воссоединения Крыма с Россией

Ежегодный фестиваль "Крымская весна" проходит в центре Томска Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают по всей стране 18 марта. Томск не стал исключением. На Новособорной площади организовали праздничные гуляния, собравшие около 2 тысяч горожан.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

«На сцене выступили творческие коллективы Томской области с праздничным концертом. В течение недели для томичей и гостей города будет развернута фотовыставка с видами основных достопримечательностей полуострова», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

«Для каждого из нас это событие имеет огромное историческое значение. Девять лет назад жители Крыма приняли окончательное и бесповоротное решение — вернуться в родную гавань, быть в составе России. Я много встречался с жителями полуострова – все они говорят одно: «Для киевских властей мы никогда не были своими», - написал в своем Telegram-канале сенатор от Томской области Владимир Кравченко.

Отметим, что в этот солнечный день на городской площади собрались люди разных поколений. Одни помнят времена СССР, когда для жителей страны Крым и другие территории неразделенного Союза были большим общим домом. Другие – помоложе, как собеседница журналиста «КП-Томск» Татьяна, читали о прежней жизни только в учебниках.

Фото Николая Андреева

«Это был свободный выбор крымчан. Я думаю, с 2014 года их жизнь и благополучие улучшились. Наши территории воссоединились - я считаю, что это здорово, что мы вместе!», - сказала гостья праздника, студентка ТГУ Татьяна Ильина.

Напомним, в этот день, 18 марта 2014 года, Крым и Севастополь присоединились к Российской Федерации в результате референдума. Президент России Владимир Путин подписал с главами Крыма и Севастополя договор о воссоединении.

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