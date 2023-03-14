Фестиваль уличного искусства "Выход в город" от команды Street Vision стартует с мая по июнь

В фестивале участвуют уличные художники, дизайнеры и иллюстраторы из Красноярска, Омска, Новосибирска и Томска. Фото: vk.com/streetvisionfestival

В трех городах Томской области в мае-июне 2023 года стартует уличный фестиваль "Выход в город" от команды Street Vision. Граффити от художников появятся в Томске, в Стрежевом и в Асино, сообщили организаторы.

"Отстроившись от Street Vision в отдельный проект, в этом году мы планируем оформить восемь фасадов в Томске и по одному в городах Асино и Стрежевом. Работы будут объединены темой "Сибирь - место силы". В фестивале участвуют уличные художники, дизайнеры и иллюстраторы из Красноярска, Омска, Новосибирска и Томска", - пишут организаторы фестиваля.

Напомним, что в 2021 году команда Street Vision уже "выходила в город". Нашумевшая "свинка" стала темой недельной дискуссии. Тогда сообщалось, как сотрудники томского муниципального Центра социальных инициатив не оценили инициативу молодежи, которая изобразила на их здании «девушку-свинку», и подали заявление в полицию по факту появления граффити на фасаде здания по улице Розы Люксембург, 8.

Фото: Ксения Высотина

Однако сейчас администрация Томска и Томской области являются спонсорами данного фестиваля и на этот раз все законно.

Организаторы также рассказали, как в конце 2022 года фестиваль "Выход в город" получил финансовую поддержку в виде гранта от Президента фонда культурных инициатив. Также в 2023 году проект финансово поддержал Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

"Кроме этого, неравнодушные к уличному искусству люди и компании задонатили нам уже 120 тысяч рублей", - пишут художники.

Напомним, что в 2022 году 17 сентября в Томске состоялся юбилейный и финальный фестиваль Street Vision.