«Боимся за свою и за жизнь детей»: жители Кожевниковского района находятся в страхе из-за огромной стаи собак

Жетелей области предупредили об опасности из-за бродячих собак Фото: Виктор Гусейнов

Об участившихся жалобах на бродящих собак заявила в Telegram-канале администрация Кожевниковского района. Журналист «КП-Томск» разобрался, насколько опасна для жителей области возникшая ситуация.

«В последнее время участились жалобы от населения на увеличение количества собак, находящихся на улицах населенных пунктов района без привязи. Животные собираются в стаи, становятся агрессивными и создают реальную угрозу для здоровья и жизни населения», - говорится в сообщении районной администрации.

Местные власти попросили хозяев собак привязать своих питомцев на цепь. Читателей призвали сообщать в администрацию поселения фамилии владельцев тех животных, которые находятся на самовыгуле. В подтверждение проблемы местный житель Дмитрий Ткаченко написал комментарий: «Сегодня видел стаю из 9 собак, рядом шёл ребёнок лет так 8... Посигналил, стая разбежалась, ребёнок помахал мне рукой».

Фото: "Life Кожевниково" / "ВКонтакте"

Редакция связалась с комментатором Дмитрием, чтобы выяснить, насколько остра проблема с бродячими собаками в селе.

«Круглогодично мы видим их стаями даже до 9 псов. Иногда идет отлов, потом чипированные бегают. Не припомню, чтобы кого-то искусали. Но все же мы боимся за себя и за детей. Посудите сами: я работаю в центре культуры, здесь несколько творческих коллективов, много деток, а стаи собак иногда приходят к нам и садятся прямо на крыльцо ДК. Школа №1 метрах в 300, ребятишки ходят через парк, а псы бегают и в парке, и в Городке, и во дворе на Комарова я видел», - рассказывает Дмитрий Ткаченко.

Чтобы выслушать комментарий официальных лиц, ответственных за отлов собак, журналист позвонил в управление по социально-экономическому развитию села администрации Кожевниковского района Томской области. Трубку взял сам начальник, он любезно объяснил, что вся ситуация находится под полным контролем.

Фото: «Кожевниковское районное ветеринарное управление»

«Нет, количество беспризорных собак в районе не увеличилось, все как обычно. На отлов мы выезжаем по заявкам, их число тоже не возросло. У нас с ветуправлением заключен договор, с ним все отрабатывается. Обычно отлавливают именно бездомных собак, чипируют. Очень редко поопадаются хозяйские, но за это есть административная ответственность: сначала предупреждение, потом выписывают штраф за самовыгул питомца», - рассказал начальник управления Виталий Юшта.

Фото: «Кожевниковское районное ветеринарное управление»

О том, насколько стоит бояться чипированных, прошедших отлов, бродячих собак, рассказала зоозащитница Ольга Орехова.

«Бояться надо прежде всего отвязанных хозяйских питомцев. Редко, когда нападают бездомыши, на которых обычно все сваливают, потому что они зачастую боятся человека, их кто шугает, кто обижает. А хозяева обязаны сами выгуливать своих животных. И не важно, какого размера собака, зубы у всех острые. Маленькая может еще хуже сделать, чем большая, так как укусит низ ноги и повредит все сухожилия, это еще опасней», - говорит зоозащитница.

Фото: "Life Кожевниково" / "ВКонтакте"

Женщина дала несколько полезных советов, что делать прежде всего, если на вас бежит собака на улице.

«Нужно остановиться, замереть. Ни в коем случае не размахивать руками и не смотреть собаке в глаза. Лучше всего к ней встать боком: не спиной, не лицом, а именно боком», - пояснила Ольга.

Она также развенчала миф о том, что весной из-за гормональной перестройки псы становятся агрессивней, чем в другое время года.

По словам зоозащитницы, это не «сезонные» животные, «собачьи свадьбы» могут происходить в любой месяц. И лучшее, что в этом плане можно предпринять, это стерилизовать собак, в том числе бездомных.

Читайте также «Пса выбросили в мусорный бак, а живодеры подвесили его на сук»: томская зоозащитница рассказала ужасающую историю собаки