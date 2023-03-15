«Переводим пластиковые окна в весенне-летний режим»: томский мастер Шмидт перечислил особенности ухода за окнами

Мастер рассказал, что менять режимы нужно обязательно при смене сезонов Фото: Ксения Высотина

Многие томичи не знают, что режим пластиковых окон обязательно нужно регулировать в зависимости от сезона. Как и зачем это делать, «КП-Томск» рассказал мастер по установке окон Сергей Шмидт.

«Часто горожане думают так: поставил пластик и можно расслабиться. На самом деле за состоянием окон нужно следить - каждые 7 лет менять уплотнитель, а после зимы устанавливать весенне-летний режим, иначе долго и качественно конструкция не прослужит», - говорит Сергей.

Фото предоставлено героем публикации

Специалист подробно рассказал, как самостоятельно поменять режим окна с приходом потепления. Это можно сделать и до отключения отопления в доме. Первым делом нужно убедиться, что рамы настроены именно на период зимнего использования либо уплотнитель просто очень плотно прилегает. Можно открыть створку, вставить между ней и рамой тетрадный лист, закрыть и попробовать вытянуть бумагу. Если лист не вынимается, это значит, что прилегание достаточно плотное и теперь его можно ослабить. Еще одно тому подтверждение – отсутствие сквозняков в холодный период года.

Мастер уточнил, что для установки весенне-летнего режима понадобятся ключи. Это 4-милимитровый шестигранник или «звездочка» для регулировки.

Фото: Анна Ковалёва

«Когда мы открываем створку, там видим цапфу – механизм для поворота ручки. На нем есть точки или прорезь. Если мы этими отметками повернем в сторону квартиры, получится зимний режим, если в сторону улицы – это и будет наименьший прижим, который нужен уже весной. Створку открыли, покрутили ручку и посмотрели, какие механизмы двигаются. Вот их и надо подтянуть все – со стороны ручки, сверху и с обратной стороны, где находятся петли», - объяснил Шмидт.

Фото: Ксения Высотина

В итоге воздух между уплотнителем и профилем станет легко проникать в помещение, обеспечивая необходимую вентиляцию и отсутствие духоты.

«Поменять режим на весенне-летний нужно обязательно, потому что по теплу открывают окна чаще для проветривания, и механизмы изнашиваются быстрее. Если оставить зимний режим, цапфа заходит за ответную планку, она сильнее стачивается и прижиматься створка при дальнейшей эксплуатации будет хуже. Именно поэтому нужно на лето направить механизм отметкой в сторону квартиры либо поставить нейтрально: вверх или вниз», - рассказал Сергей.

Фото предоставлено героем публикации

Мастер добавил, что самостоятельно регулировать окна не обязательно. Можно вызвать на дом специалистов. В Томске такая услуга стоит от 500 рублей. Однако многие мастера отказываются выезжать только для переключения режимов. Они предпочитают включать регулировку окна в его полное обслуживание. Весной эта работа будет состоять из выравнивания положения створки после зимней просадки, смазывания механизмов и уплотнителя. По словам Шмидта, только комплексный и своевременный уход за состоянием пластиковых окон позволит им прослужить долго.

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