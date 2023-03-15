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Общество15 марта 2023 11:00

«Жители Томска снарядили казаков для участия в СВО»: атаман рассказал об отправке парней на Донбасс

Первый организованный отряд от Томского казачьего общества отправился на СВО
Анна Ковалёва
Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Мы казаки, и защита Отечества – наш образ жизни!» - это первое, что сказал журналисту «КП-Томск» атаман Корниловского хуторского казачьего общества Евгений Денисов. На днях томские казаки отправились в зону боевых действий на Донбасс. О том, как собирали и провожали парней, атаман подробно рассказал нашему изданию.

«Еще в августе 2022 года один казак корниловского хутора, Антон, пошел воевать. Он попал в штурмовой отряд спецбатальона «Львы». При очередном штурме был контужен, в ноябре вернулся на Родину на реабилитацию. Рассказывал, что видел настоящий фашизм и нужно продолжать защищать Родину – значит, дом. Восстановив здоровье, Антон снова отправился на передовую, а с ним и целая группа томских казаков», - рассказывает Евгений.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Ребята из корниловского общества ушли на фронт в качестве добровольцев, решив присоединиться к остальным казакам, которые воюют с февраля 2022 года.

«Казаки с первых дней начала СВО принимали участие одни из первых, прямо в первых рядах стояли. Вообще наши воюют с 2014 года, много томичей в том числе - по разным частям, воинским соединениям. А здесь уже потребовалось объединяться – сейчас создается большой отряд по аналогии с отрядом «Дон» от Союза казаков России и зарубежья, и вот наши парни тоже убыли в зону формирования», - говорит Денисов.

Большинство мужчин, которые вошли в состав сводного казачьего отряда, имеют опыт боевых действий. Они воевали не только на Донбассе, но и в Чечне. Сейчас в добровольцы записались те, кто смог оставить семьи и снова отправиться на фронт – уже под казачьим флагом. Это единственный организованный отряд от Томского отдельского казачьего общества.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Формировали мы группу полтора месяца. Именно жители Томской области практически полностью снарядили парней - группу одели, обули, оснастили современной техникой, включая тепловизоры. Даже 2 автомобиля УАЗ в дар люди нам отдали, мы их восстановили. Помощь передавали через организации «Народный фронт» и «Все для фронта 70», - говорит атаман.

По словам координатора регисполкома «Народного фронта» Владимира Погудина, казакам помогли, что называется, всем миром. С помощью томичей удалось собрать абсолютно все необходимое.

«Предоставили защитникам Отечества все, что они просили. Полностью даже перечислить трудно: квадрокоптеры, оптические прицелы, коллиматоры, силовые усилители, медикаменты, тактические аптечки, костюмы, спальные мешки, фонарики, термобелье, рюкзаки, плащи, термоодеяла, разгрузочные жилеты, продукты, средства гигиены», - уточнил Владимир.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Среди тех, кто активно помогал собирать группу добровольцев, оказались казаки Богородского станицы Шегарского района и его администрация, ветераны разведки и спецназа, прихожане корниловского храма Бориса и Глеба. Добровольцы и сами собирали гуманитарную помощь для фронта – еще до своего отъезда на Донбасс они отправили на передовую целую машину с грузом.

«Казаки даже нам здесь помогли в «Народном фронте» - смастерили для пункта сбора и отправки помощи крупные деревянные стеллажи. Теперь все, что приносят томичи, рассортировано и удобно разложено по полочкам. Очень большая гордость берет, потому что знаешь, что наши земляки - такие отличные парни», - добавил Владимир Погудин.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Завершая свой рассказ о бойцах, атаман Евгений Денисов вернулся к теме служения Родине. Он подчеркнул, что казаки издревле защищали Отечество. «Как это было исторически, так это исторически и продолжается», - сказал томич. Он добавил, что точно знает: все казаки проявляют себя на фронте как настоящие воины и заряжены только на Победу.

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