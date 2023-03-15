«Жители Томска снарядили казаков для участия в СВО»: атаман рассказал об отправке парней на Донбасс

Фото предоставлено героем публикации

«Мы казаки, и защита Отечества – наш образ жизни!» - это первое, что сказал журналисту «КП-Томск» атаман Корниловского хуторского казачьего общества Евгений Денисов. На днях томские казаки отправились в зону боевых действий на Донбасс. О том, как собирали и провожали парней, атаман подробно рассказал нашему изданию.

«Еще в августе 2022 года один казак корниловского хутора, Антон, пошел воевать. Он попал в штурмовой отряд спецбатальона «Львы». При очередном штурме был контужен, в ноябре вернулся на Родину на реабилитацию. Рассказывал, что видел настоящий фашизм и нужно продолжать защищать Родину – значит, дом. Восстановив здоровье, Антон снова отправился на передовую, а с ним и целая группа томских казаков», - рассказывает Евгений.

Фото предоставлено героем публикации

Ребята из корниловского общества ушли на фронт в качестве добровольцев, решив присоединиться к остальным казакам, которые воюют с февраля 2022 года.

«Казаки с первых дней начала СВО принимали участие одни из первых, прямо в первых рядах стояли. Вообще наши воюют с 2014 года, много томичей в том числе - по разным частям, воинским соединениям. А здесь уже потребовалось объединяться – сейчас создается большой отряд по аналогии с отрядом «Дон» от Союза казаков России и зарубежья, и вот наши парни тоже убыли в зону формирования», - говорит Денисов.

Большинство мужчин, которые вошли в состав сводного казачьего отряда, имеют опыт боевых действий. Они воевали не только на Донбассе, но и в Чечне. Сейчас в добровольцы записались те, кто смог оставить семьи и снова отправиться на фронт – уже под казачьим флагом. Это единственный организованный отряд от Томского отдельского казачьего общества.

Фото предоставлено героем публикации

«Формировали мы группу полтора месяца. Именно жители Томской области практически полностью снарядили парней - группу одели, обули, оснастили современной техникой, включая тепловизоры. Даже 2 автомобиля УАЗ в дар люди нам отдали, мы их восстановили. Помощь передавали через организации «Народный фронт» и «Все для фронта 70», - говорит атаман.

По словам координатора регисполкома «Народного фронта» Владимира Погудина, казакам помогли, что называется, всем миром. С помощью томичей удалось собрать абсолютно все необходимое.

«Предоставили защитникам Отечества все, что они просили. Полностью даже перечислить трудно: квадрокоптеры, оптические прицелы, коллиматоры, силовые усилители, медикаменты, тактические аптечки, костюмы, спальные мешки, фонарики, термобелье, рюкзаки, плащи, термоодеяла, разгрузочные жилеты, продукты, средства гигиены», - уточнил Владимир.

Фото предоставлено героем публикации

Среди тех, кто активно помогал собирать группу добровольцев, оказались казаки Богородского станицы Шегарского района и его администрация, ветераны разведки и спецназа, прихожане корниловского храма Бориса и Глеба. Добровольцы и сами собирали гуманитарную помощь для фронта – еще до своего отъезда на Донбасс они отправили на передовую целую машину с грузом.

«Казаки даже нам здесь помогли в «Народном фронте» - смастерили для пункта сбора и отправки помощи крупные деревянные стеллажи. Теперь все, что приносят томичи, рассортировано и удобно разложено по полочкам. Очень большая гордость берет, потому что знаешь, что наши земляки - такие отличные парни», - добавил Владимир Погудин.

Фото предоставлено героем публикации

Завершая свой рассказ о бойцах, атаман Евгений Денисов вернулся к теме служения Родине. Он подчеркнул, что казаки издревле защищали Отечество. «Как это было исторически, так это исторически и продолжается», - сказал томич. Он добавил, что точно знает: все казаки проявляют себя на фронте как настоящие воины и заряжены только на Победу.

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