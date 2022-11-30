"Кровь, щитовидка и биохимия": томичам рассказали, какие анализы нужно сдавать каждый год

Начиная с 30 лет человеку, живущему в городе, стоит сдавать ряд исследований. Фото: Пыхалова Юлия/Фролов Михаил

Начиная с 30 лет человеку, живущему в городе, стоит сдавать ряд исследований. Почему? К сожалению, нас окружает не совсем здоровая внешняя среда, экология и т.п. — это оказывает достаточно серьезное влияние на различные органы и системы, желательно их проверять. Именно поэтому томский врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков рассказал журналисту "КП-Томск" о том, какие обследования нужно проходить хотя бы раз в год, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

В первую очередь специалист отмечает, что каждому человеку необходимо сдавать общий анализ крови (ОАК), потому что он показывает достаточно важные параметры, необходимые для нормального функционирования организма. Они потенциально могут быть изменены, поскольку определенные нарушения очень распространены в популяции.

"Я говорю о нарушениях обмена железа — анемия, скрытый дефицит железа, латентный дефицит железа — они являются следствием самых различных факторов, но маркируются именно нарушением уровня гемоглобина и эритроцитов, которое смотрят в общем анализе крови. В ОАК можно посмотреть наличие воспалительных реакций, либо косвенные признаки угнетения иммунной системы организма — это мы говорим об уровне лейкоцитов. Соответственно, воспалительная реакция характеризуется его повышением, а снижение лейкоцитов говорит о какой-то иммуносупрессии", - рассказывает Поздняков.

Врач уверяет, что в общем анализе крови есть масса других показателей, которые тоже желательно отслеживать хотя бы один раз в год, т.к. они достаточно динамичны и, к сожалению заболевания, которые могут изменять эти показатели, могут возникнуть в любое время.

БИОХИМИЯ

Эксперт заявил, что в биохимии можно посмотреть нет ли нарушения работы печени. Есть очень четкие показатели, которые говорят про нормальное функционирование данного и, безусловно, одного из самых важных органов — АЛТ, АСТ, ГГТ и щелочная фосфатаза.

"Кроме того, по биохимии можно оценить уровень белкового обмена – это общий белок, альбумин, мочевина и креатинин, которые являются так же еще и функциональными показателями работы почек. Поэтому человеку, у которого нет специфических жалоб или хронических заболеваний, раз в год необходимо проходить минимум общий анализ крови, биохимию и сдавать общий анализ мочи", - добавляет врач.

По словам специалиста, инфекции мочевой системы и другие хронические проблемы мочевыделительной системы, включая хроническую болезнь почек — очень распространены в популяции. Плюс традиционный и в последнее время все больше изучаемый — синдром дефицита/недостаточности витамина Д, особенно в северных областях, требует достаточно регулярного контроля этого показателя.

ПРОВЕРЯТЬ ЩИТАВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ

Отметим, что большинство россиян живет в йододефицитных природных зонах. Именно из-за этого может страдать функция щитовидной железы. Поэтому раз в год, особенно женщинам, т.к. они больше подвержены группе этих заболеваний, необходимо смотреть такой гормон как ТТГ.

Добавим, что максимально полно разобраться в том, какие анализы стоит сдать – необходимо вначале все-таки проконсультироваться с врачом. Данные анамнеза жизни, объективный осмотр, анализ уже проведенных ранее обследований – могут дать информативную картину и определить индивидуальный перечень необходимых анализов для человека, даже если у него в данный момент нет никаких жалоб.

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