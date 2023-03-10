«От анорексии меня спас муж»: жительница Томска довела себя до истощения

Томичка похудела до 47 кг при росте 170 см Фото: Евгения ГУСЕВА

В детстве Юлия А. была обычным ребенком, нормального телосложения. Когда томичка поступила в университет, она набрала вес с 56 до 72 килограммов при росте 170 сантиметров. Девушка стала казаться себе толстой и села на диету, которую совершенно не продумала. Это была главная ошибка: пытаясь похудеть, Юлия не могла остановиться.

«Играла жирком на боках – прямо руками его перекатывала, сидя на занятиях на третьем курсе ТГПУ, жутко. Конечно, когда я увидела, что вес стал снижаться, мне это очень понравилось. Я ничего не читала о том, как правильно худеть, сработала простая логика: если я потолстела из-за того, что ела все подряд, то похудею, если откажусь от еды», - вспоминает жительница Томска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия установила для себя три главных правила: не есть хлебобулочные изделия, отказаться от сладостей и не принимать пищу после 18 часов. Диета стала давать результаты: в зеркале студентка стала видеть стройнеющую красавицу.

«Я не занималась никаким спортом, просто перестала вечером есть от слова вообще. Утром и днем питалась обычно, только отказалась от хлеба в любом виде и от всяких конфет с шоколадками. При этом чай пила с сахаром. Если не успевала поужинать, все равно не нарушала свои правила. Чувствовала голод, но заполняла желудок только ананасовым соком – он у меня всегда был», - говорит томичка.

Результаты диеты воодушевляли Юлию, но ей казалось, что она еще очень далека от совершенства. По словам девушки, она старалась «стать тоньше и тоньше». В какой-то момент близкие начали просить ее остановиться, отменить диету. Говорили, что внешне девушка стала выглядеть чрезмерно худой для своего роста. Юлия стала обманывать маму и мужа, отвечая им, что поела, хотя на самом деле снова не ужинала.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Не было ни одного человека, который бы мне сделал комплимент, сказал бы, что я классно выгляжу. Все, как сговорились, просили меня остановиться. Они видели то, что не видела я, смотря в зеркало. Думала, они преувеличивают. Я совершенно не видела грани. Вот так я и подошла к критической черте 47 килограммов», - делится девушка.

У Юлии, наконец, пошатнулось здоровье: начались головокружения, общие недомогания, проблемы по-женски. Но она и на это не обращала внимания. По-настоящему взглянуть на себя со стороны томичке помог ее муж Максим. Это произошло настолько неожиданно, что Юлия разрыдалась от шока.

«Все перевернул случай, который произошел во время нашей поездки в Казахстан на озеро Балхаш. Я пошла купаться, а Макс и мама остались сидеть на берегу. Когда я выходила из воды, Макс незаметно снял меня на видео на телефон. Я подошла к ним радостная, присела, а муж говорит: «На, смотри!» и протягивает мне сотик. У меня нет слов описать тот шок, в который я пришла, увидев себя на этой записи. Это был Бухельвальд какой-то! 170-метровая палка с торчащими ребрами, костями и впалыми глазами выходила из озера. Я разрыдалась», - делится Юлия.

Девушке повезло, что муж успел снять и показать ей видео в тот момент, когда ситуация была еще поправима. По словам самой Юлии, ее самочувствие и состояние уже находилось в критической точке, и следующая стадия анорексии уже могла бы привести к необратимым последствиям.

«Я срочно предприняла меры по своему спасению. Здесь уже я прочитала информацию о проблеме и серьезно подошла к вопросу. Выходила из своего состояния постепенно: начала есть несколько раз в день небольшими порциями. Вернула в рацион печеньки, шоколадки, но в меру. Вот так поэтапно начала снова жить как обычный человек и набрала вес до 55-57 килограммов. Я по-прежнему ношу пуш-апы, но уже не выгляжу кощеем. При этом ем и булки, и пиццы», - рассказала томичка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь Юлии не требуется много еды, чтобы почувствовать себя наевшейся. Девушка связывает эту особенность с тем, что ее желудок остался сокращенным. Томичка по-прежнему не ест после 18 часов и больше не страдает ни от лишнего веса, ни от его недостатка.

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