Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 марта 2023 6:20

«От анорексии меня спас муж»: жительница Томска довела себя до истощения

Томичка рассказала, как чуть не умерла от анорексии
Анна Ковалёва
Томичка похудела до 47 кг при росте 170 см

Томичка похудела до 47 кг при росте 170 см

Фото: Евгения ГУСЕВА

В детстве Юлия А. была обычным ребенком, нормального телосложения. Когда томичка поступила в университет, она набрала вес с 56 до 72 килограммов при росте 170 сантиметров. Девушка стала казаться себе толстой и села на диету, которую совершенно не продумала. Это была главная ошибка: пытаясь похудеть, Юлия не могла остановиться.

«Играла жирком на боках – прямо руками его перекатывала, сидя на занятиях на третьем курсе ТГПУ, жутко. Конечно, когда я увидела, что вес стал снижаться, мне это очень понравилось. Я ничего не читала о том, как правильно худеть, сработала простая логика: если я потолстела из-за того, что ела все подряд, то похудею, если откажусь от еды», - вспоминает жительница Томска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия установила для себя три главных правила: не есть хлебобулочные изделия, отказаться от сладостей и не принимать пищу после 18 часов. Диета стала давать результаты: в зеркале студентка стала видеть стройнеющую красавицу.

«Я не занималась никаким спортом, просто перестала вечером есть от слова вообще. Утром и днем питалась обычно, только отказалась от хлеба в любом виде и от всяких конфет с шоколадками. При этом чай пила с сахаром. Если не успевала поужинать, все равно не нарушала свои правила. Чувствовала голод, но заполняла желудок только ананасовым соком – он у меня всегда был», - говорит томичка.

Результаты диеты воодушевляли Юлию, но ей казалось, что она еще очень далека от совершенства. По словам девушки, она старалась «стать тоньше и тоньше». В какой-то момент близкие начали просить ее остановиться, отменить диету. Говорили, что внешне девушка стала выглядеть чрезмерно худой для своего роста. Юлия стала обманывать маму и мужа, отвечая им, что поела, хотя на самом деле снова не ужинала.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Не было ни одного человека, который бы мне сделал комплимент, сказал бы, что я классно выгляжу. Все, как сговорились, просили меня остановиться. Они видели то, что не видела я, смотря в зеркало. Думала, они преувеличивают. Я совершенно не видела грани. Вот так я и подошла к критической черте 47 килограммов», - делится девушка.

У Юлии, наконец, пошатнулось здоровье: начались головокружения, общие недомогания, проблемы по-женски. Но она и на это не обращала внимания. По-настоящему взглянуть на себя со стороны томичке помог ее муж Максим. Это произошло настолько неожиданно, что Юлия разрыдалась от шока.

«Все перевернул случай, который произошел во время нашей поездки в Казахстан на озеро Балхаш. Я пошла купаться, а Макс и мама остались сидеть на берегу. Когда я выходила из воды, Макс незаметно снял меня на видео на телефон. Я подошла к ним радостная, присела, а муж говорит: «На, смотри!» и протягивает мне сотик. У меня нет слов описать тот шок, в который я пришла, увидев себя на этой записи. Это был Бухельвальд какой-то! 170-метровая палка с торчащими ребрами, костями и впалыми глазами выходила из озера. Я разрыдалась», - делится Юлия.

Девушке повезло, что муж успел снять и показать ей видео в тот момент, когда ситуация была еще поправима. По словам самой Юлии, ее самочувствие и состояние уже находилось в критической точке, и следующая стадия анорексии уже могла бы привести к необратимым последствиям.

«Я срочно предприняла меры по своему спасению. Здесь уже я прочитала информацию о проблеме и серьезно подошла к вопросу. Выходила из своего состояния постепенно: начала есть несколько раз в день небольшими порциями. Вернула в рацион печеньки, шоколадки, но в меру. Вот так поэтапно начала снова жить как обычный человек и набрала вес до 55-57 килограммов. Я по-прежнему ношу пуш-апы, но уже не выгляжу кощеем. При этом ем и булки, и пиццы», - рассказала томичка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь Юлии не требуется много еды, чтобы почувствовать себя наевшейся. Девушка связывает эту особенность с тем, что ее желудок остался сокращенным. Томичка по-прежнему не ест после 18 часов и больше не страдает ни от лишнего веса, ни от его недостатка.

Читайте также «Шестеро детей подарили мне мудрость»: многодетная томичка рассказала о главном женском призвании

Интересное