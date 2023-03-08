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Общество8 марта 2023 2:00

«Шестеро детей подарили мне мудрость»: многодетная томичка рассказала о главном женском призвании

Мама шестерых детей рассказала свою историю жителям Томска
Анна Ковалёва
Томичка всегда мечтала об очень большой семье. Фото предоставлено героем публикации

Томичка всегда мечтала об очень большой семье. Фото предоставлено героем публикации

Мама шестерых детей Алена В. поначалу стеснялась рассказывать о себе. Она скромно говорила: «Я же не совершенная и не могу давать советы». Журналисту «КП-Томск» удалось уговорить женщину сделать этот подарок читательницам в день 8 марта: поделиться бесценным опытом и рассказать, каково это – быть матерью троих дочек и троих сыновей в такое непростое время.

«Я всегда восхищалась мамами – тем, что в теле женщины зарождается новая жизнь. С детства я хотела много собственных детей: сначала четверых, потом стала мечтать о шестерых. Так и вышло! Мы не просто так во Вселенной существуем, есть высшая сила – сколько она дает детишек, столько мы с мужем решили и принимать. Первого я в 22 года родила, последнего - за день до своего тридцатилетия», - делится Алена.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Поначалу не все было гладко: из-за проблем со здоровьем женщина боялась остаться бездетной. Около года она не могла забеременеть, этот срок ожидания казался ей очень долгим. И вот, наконец, на свет появилась Лида.

«С первенцем мне было сложно. Ребеночек диктует все: сколько тебе спать, что тебе есть, ты жертвуешь всем временем, силами. Но это благое дело! Любая мама за это вознаграждается. Моя награда чудесна: Лидии уже 11 лет, Тане 9, Марку 8, Олегу 7, Наташе 5 и Данилу 4. Мы хотели, чтобы девочек и мальчиков было поровну, именно так получилось. Между первой и второй дочками самая большая разница – год и 10 месяцев, хотя сначала я думала, что она маленькая. Как многодетным нам давали пособия, но не всегда, бывали разные времена, муж много работал, чтобы прокормить всех», - рассказывает томичка.

Последняя беременность была для Алены неожиданной, потому что она еще кормила грудью. Женщина признается, что сразу почувствовала: этот дар особенный.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«У меня уже было 4 шва после кесарева, поэтому в 24 недели матка перестала увеличиваться и родился сын с экстремально низким весом - всего 460 граммов. Врачи сразу сказали: не жилец. Но он родился и закричал! Мы назвали его наше чудо. Я столько в больнице насмотрелась, как у людей не получается завести детей, еще больше убедилась, что надо принимать те души, которые Бог дает», - говорит многодетная мама.

Около 4 месяцев она провела в перинатальном центре. Маловесного ребенка старались выходить, кормили внутривенно. По словам Алены, при ней малыш задыхался и при ней его «откачивали». Он перенёс 10 переливаний крови, операцию на глазах, были проблемы с почками, с сердцем и не только.

«Если бы за веру не держалась, то, наверное, не выдержала бы все это. Я просыпалась и хотела верить, что это кошмар, но это была реальность, которая не заканчивалась. Когда надежды мало, ты понимаешь ценность всего. Я лежала с маленьким, державшимся в реанимации на волоске от смерти. И у меня было 5 детей дома с кучей проблем и которым я была очень нужна. Бабушки старались помогать, но они ещё работали и имели огороды, никто не мог заменить маму, а я не могла "разорваться". Сцеживалась, убегала домой как на работу, мыла, готовила, убиралась, потом обратно, потом снова. Чувствовала, как дети нуждаются в моей ласке, добром взгляде. Наверное, когда мы что-то теряем, начинаем это больше ценить», - делится женщина.

Рядом с Аленой лежали роженицы с недоношенными детьми по 800-900 граммов. Их состояние было лучше, чем состояние Данила, однако томичка стала свидетельницей 7 летальных исходов. Психологически Алена приготовилась к такому же исходу, но малыш цеплялся за жизнь всеми силами.

«Думаю, что сил ему придавали бесконечные молитвы мои и наших близких. Данил справился, но он не мог переворачиваться, лежать на боку, ему диагностировали самую легкую степень ДЦП. В год и 2 присвоили инвалидность, был высокий процент вероятности, что сын станет "колясочником". Мы начали более усиленную реабилитацию. В центре восстановительного лечения учили сгибать ножки, они стали давать опору, в "Шаг вперед" работали на крепостью мышц и равновесием. К двум годам сын пополз, а к трем годам пошел. Еще есть неловкость в руках; задержка речевого и психомоторного развития», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас Данил посещает логопеда, ходит на массаж - благодаря очередной помощи фонда «Обыкновенное чудо». По словам матери, мальчик растет добрым, отзывчивым и очень социализированным.

«Он ведь постоянно находится в социуме, дети играют друг с другом, у них устанавливаются межличностные связи. Они уверенно себя чувствуют везде. А вот в семьях, где только один или двое, там деткам порой не хватает оценки ровесников», - делится наблюдениями многодетная томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Воспитание детей Алена считает колоссальным трудом, выполняя который, женщине нельзя позволять себе лениться.

«Каждый день нам даются драгоценные 24 часа, у многодетных нет привилегии убивать время, например, на сериалы. Я живу без телевизора. Если у человека жизнь кипит, ему не до сериалов. Кстати, мы живем в частном доме, а это еще и дрова, уголь. Однако при всех заботах нужно умудряться и находить время для себя! Если мама не в ресурсе, она его и детям не сможет дать», - говорит Алена.

Томичка признается, что обычные правила распределения времени не работают в многодетных семьях. Чтобы научиться «необычным», Алена начала читать книгу, написанную в жанре тайм-менеджмент. Ее автор - мама 17 детей, которая все успевает.

«Многое, что узнаю, удается применять. Есть 2 важных момента: надо рутинные дела научиться выполнять быстрее плюс при этом помнить о главном - душе ребенка. Это и есть основной мой совет: ценить главное и не расстраиваться из-за мелочей, например, если ребенок что-то испортил. Ведь мы временно даны друг другу, детки доверены нам, надо к ним как личностям относиться, поддерживать. Их проблемы могут нам казаться ерундой, а на них давать колоссальную нагрузку. Вот в этой мудрости нуждаются многие мамы», - говорит женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Алена призналась, что лишь с опытом пришла к некоторому смирению, а раньше и сама нередко расстраивалась из-за пустяков.

«С последними детьми мама мудрее, спокойнее, и по детям это видно. Можно сказать так: шестеро детей подарили мне мудрость. От кого еще ребеночек получит спокойствие, одобрение, принятие своей души, как не от мамы? В этом главное женское призвание и роль – успевать именно среди рутины проявлять любовь. И это возможно, ведь не зря говорят, что ангел - это мама», - сказала томичка.

В день 8 марта Алена пожелала всем женщинам беречь, ценить себя и в любой ситуации помнить о своем высоком предназначении. Тогда, по словам многодетной томички, тепла хранительницы очага хватит на всю семью.

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