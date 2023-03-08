«Шестеро детей подарили мне мудрость»: многодетная томичка рассказала о главном женском призвании

Томичка всегда мечтала об очень большой семье. Фото предоставлено героем публикации

Мама шестерых детей Алена В. поначалу стеснялась рассказывать о себе. Она скромно говорила: «Я же не совершенная и не могу давать советы». Журналисту «КП-Томск» удалось уговорить женщину сделать этот подарок читательницам в день 8 марта: поделиться бесценным опытом и рассказать, каково это – быть матерью троих дочек и троих сыновей в такое непростое время.

«Я всегда восхищалась мамами – тем, что в теле женщины зарождается новая жизнь. С детства я хотела много собственных детей: сначала четверых, потом стала мечтать о шестерых. Так и вышло! Мы не просто так во Вселенной существуем, есть высшая сила – сколько она дает детишек, столько мы с мужем решили и принимать. Первого я в 22 года родила, последнего - за день до своего тридцатилетия», - делится Алена.

Фото предоставлено героем публикации

Поначалу не все было гладко: из-за проблем со здоровьем женщина боялась остаться бездетной. Около года она не могла забеременеть, этот срок ожидания казался ей очень долгим. И вот, наконец, на свет появилась Лида.

«С первенцем мне было сложно. Ребеночек диктует все: сколько тебе спать, что тебе есть, ты жертвуешь всем временем, силами. Но это благое дело! Любая мама за это вознаграждается. Моя награда чудесна: Лидии уже 11 лет, Тане 9, Марку 8, Олегу 7, Наташе 5 и Данилу 4. Мы хотели, чтобы девочек и мальчиков было поровну, именно так получилось. Между первой и второй дочками самая большая разница – год и 10 месяцев, хотя сначала я думала, что она маленькая. Как многодетным нам давали пособия, но не всегда, бывали разные времена, муж много работал, чтобы прокормить всех», - рассказывает томичка.

Последняя беременность была для Алены неожиданной, потому что она еще кормила грудью. Женщина признается, что сразу почувствовала: этот дар особенный.

Фото предоставлено героем публикации

«У меня уже было 4 шва после кесарева, поэтому в 24 недели матка перестала увеличиваться и родился сын с экстремально низким весом - всего 460 граммов. Врачи сразу сказали: не жилец. Но он родился и закричал! Мы назвали его наше чудо. Я столько в больнице насмотрелась, как у людей не получается завести детей, еще больше убедилась, что надо принимать те души, которые Бог дает», - говорит многодетная мама.

Около 4 месяцев она провела в перинатальном центре. Маловесного ребенка старались выходить, кормили внутривенно. По словам Алены, при ней малыш задыхался и при ней его «откачивали». Он перенёс 10 переливаний крови, операцию на глазах, были проблемы с почками, с сердцем и не только.

«Если бы за веру не держалась, то, наверное, не выдержала бы все это. Я просыпалась и хотела верить, что это кошмар, но это была реальность, которая не заканчивалась. Когда надежды мало, ты понимаешь ценность всего. Я лежала с маленьким, державшимся в реанимации на волоске от смерти. И у меня было 5 детей дома с кучей проблем и которым я была очень нужна. Бабушки старались помогать, но они ещё работали и имели огороды, никто не мог заменить маму, а я не могла "разорваться". Сцеживалась, убегала домой как на работу, мыла, готовила, убиралась, потом обратно, потом снова. Чувствовала, как дети нуждаются в моей ласке, добром взгляде. Наверное, когда мы что-то теряем, начинаем это больше ценить», - делится женщина.

Рядом с Аленой лежали роженицы с недоношенными детьми по 800-900 граммов. Их состояние было лучше, чем состояние Данила, однако томичка стала свидетельницей 7 летальных исходов. Психологически Алена приготовилась к такому же исходу, но малыш цеплялся за жизнь всеми силами.

«Думаю, что сил ему придавали бесконечные молитвы мои и наших близких. Данил справился, но он не мог переворачиваться, лежать на боку, ему диагностировали самую легкую степень ДЦП. В год и 2 присвоили инвалидность, был высокий процент вероятности, что сын станет "колясочником". Мы начали более усиленную реабилитацию. В центре восстановительного лечения учили сгибать ножки, они стали давать опору, в "Шаг вперед" работали на крепостью мышц и равновесием. К двум годам сын пополз, а к трем годам пошел. Еще есть неловкость в руках; задержка речевого и психомоторного развития», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Сейчас Данил посещает логопеда, ходит на массаж - благодаря очередной помощи фонда «Обыкновенное чудо». По словам матери, мальчик растет добрым, отзывчивым и очень социализированным.

«Он ведь постоянно находится в социуме, дети играют друг с другом, у них устанавливаются межличностные связи. Они уверенно себя чувствуют везде. А вот в семьях, где только один или двое, там деткам порой не хватает оценки ровесников», - делится наблюдениями многодетная томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Воспитание детей Алена считает колоссальным трудом, выполняя который, женщине нельзя позволять себе лениться.

«Каждый день нам даются драгоценные 24 часа, у многодетных нет привилегии убивать время, например, на сериалы. Я живу без телевизора. Если у человека жизнь кипит, ему не до сериалов. Кстати, мы живем в частном доме, а это еще и дрова, уголь. Однако при всех заботах нужно умудряться и находить время для себя! Если мама не в ресурсе, она его и детям не сможет дать», - говорит Алена.

Томичка признается, что обычные правила распределения времени не работают в многодетных семьях. Чтобы научиться «необычным», Алена начала читать книгу, написанную в жанре тайм-менеджмент. Ее автор - мама 17 детей, которая все успевает.

«Многое, что узнаю, удается применять. Есть 2 важных момента: надо рутинные дела научиться выполнять быстрее плюс при этом помнить о главном - душе ребенка. Это и есть основной мой совет: ценить главное и не расстраиваться из-за мелочей, например, если ребенок что-то испортил. Ведь мы временно даны друг другу, детки доверены нам, надо к ним как личностям относиться, поддерживать. Их проблемы могут нам казаться ерундой, а на них давать колоссальную нагрузку. Вот в этой мудрости нуждаются многие мамы», - говорит женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Алена призналась, что лишь с опытом пришла к некоторому смирению, а раньше и сама нередко расстраивалась из-за пустяков.

«С последними детьми мама мудрее, спокойнее, и по детям это видно. Можно сказать так: шестеро детей подарили мне мудрость. От кого еще ребеночек получит спокойствие, одобрение, принятие своей души, как не от мамы? В этом главное женское призвание и роль – успевать именно среди рутины проявлять любовь. И это возможно, ведь не зря говорят, что ангел - это мама», - сказала томичка.

В день 8 марта Алена пожелала всем женщинам беречь, ценить себя и в любой ситуации помнить о своем высоком предназначении. Тогда, по словам многодетной томички, тепла хранительницы очага хватит на всю семью.

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