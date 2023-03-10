Нумеролог Джули По предсказала опасность новой эпидемии в России

Новостные сводки кишат сообщениями о новых случаях заболевания птичьим гриппом в России. Со времён пандемии коронавируса жизнь россиян сильно изменилась, и не в лучшую сторону. Нумеролог Джули По ещё весной 2022 года начала говорить о том, что грядёт новый вирус, и сейчас мы видим этому подтверждения в СМИ.

Российский прогност в эфире от 1 июня 2022 года на своём YouTube канале «Нумеролог Джули По» заявила:

«Сейчас все мировоззрение направлено на то, чтобы решить экономические, финансовые разногласия и политические, в том числе. Это объяснимо текущим политическим положением дел. Но меня беспокоит то, что грядёт новый вирус, и он будет опасным».

Джули рассказала, что исходя из её расчетов, новый вирус будет опасен как для стран Европы, так и для России. Уже в июле 2022 года по миру начала активно распространяться обезьянья оспа – прогноз Джули сбывался.

Не стоит удивляться, если неприятности вдруг принесут птицы

Однако в России зарегистрированных случаев обезьяньей оспы было меньше, чем в той же Европе. Вот как это объяснила Джули в одном из своих эфиров летом 2022 года:

«Россиянам оспа обезьян не сильно страшна. Что касается Covid-19, то можно сказать это «универсальный солдат». Он способен работать по всей планете, что мы, собственно, и наблюдали весь 2021 год. Этим он особенно опасен. Остальные его «соратники» активны лишь на определённых территориях: оспа обезьян — Северная Америка и Европа, чёрная плесень — азиатский регион, дельта вирус — Африка и так далее. А для России Covid-19 приготовил сюрприз лишь в 2023 году. Не стоит удивляться, если неприятности вдруг принесут птицы».

И действительно, уже в декабре 2022 года число заражённых новым вирусом выросло в разы. Россияне массово стали прививаться от птичьего гриппа, и, по данным Роспотребнадзора, прививку сделали 85,6 миллионов граждан страны. Удивительным является то, что Джули По первой обозначила именно птиц наибольшей угрозой эпидемиологической опасности для России.

Всё больше новостных порталов и газет обращаются к Джули с просьбой дать комментарий по той или иной ситуации. Имя Джули По всё чаще появляется в заголовках с пометкой «Прогноз сбывается». Это не удивительно. Она первой предсказала приход масштабной мировой эпидемии COVID-19. Назвала точную дату начала осенней мобилизации, уход с поста Ангелы Меркель, смерть Елизаветы II и многое другое. Каждый стрим Джули По смотрят больше 10 тысяч человек и вопросы, которые задают ей зрители, давно вышли за рамки персональной судьбы или совместимости в браке – порой они касаются будущего страны или даже мира. Джули По является признанным политическим экспертом, исследователем истории и футурологии, а также автором 17 книг-бестселлеров и сооснователем Международной академии «Альвасар».