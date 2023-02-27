«По мобилизации не взяли, пойду добровольцем!»: житель Томской области рассказал, почему решил отправиться на фронт

Житель Томской области проводил друзей на фронт и сам пошел в добровольцы. Фото предоставлено героем публикации

В начале марта томичи проводят на Донбасс очередную группу земляков. Журналисту «КП-Томск» удалось поговорить с одним из будущих бойцов прямо накануне его отъезда в зону боевых действий. Алексей В. сразу признался, что еще осенью принял решение воевать, однако ему не удалось попасть в ряды мобилизованных.

«Решил, когда последнего друга провожал по мобилизации. Мои друзья, которые были призваны, отправлялись в учебку в Чебаркуль. Сначала у меня не было возможности поехать в зону СВО, потому что по мобилизации меня почему-то не призвали. Хотя ездил и просился. Говорили: «Пока не нужно». Может, потому что у меня двое детей. Младшему сейчас всего полтора годика», - рассказывает житель Томской области.

Когда Алексей объявил близким, что хочет отправиться на фронт, его супруга была в шоке. По словам парня, подготавливать жену к известию о своем будущем отъезде он начал еще в октябре. Молодой человек, что называется, почувствовал всем нутром, что в сложное для страны время он должен находиться там, рядом с друзьями, на поле боя.

Фото: Александр КОЦ

«У меня знакомые и друзья есть практически по всей линии фронта. Двоим из них очень повезло, потому что они оба попали в разведку и находятся рядышком. Вообще они строители, и там сейчас вместе делают одно задание. Мы продолжаем общаться – одни ребята раз в месяц по возможности звонят, другие - за 2 дня 10 раз могут набрать. Это зависит от того, есть ли на линии огня связь», - делится молодой человек.

У Алексея уже есть опыт военной службы. Он охранял особо важные объекты на заводе по уничтожению химического оружия – проходил «срочку» в Пензе. По должности был снайпером разведки.

Фото предоставлено героем публикации

«Кроме войскового опыта у меня вообще жизненный опыт большой, морально и физически подготовлен. Когда проживал в Алтайском крае, занимался спортивным ориентированием на местности, имею первый взрослый разряд. Также я охотник и турист. Уходили в леса не на один день, добывали питание себе сами», - признается Алексей.

Фото: Олег Укладов

Чтобы попасть на фронт в зону СВО, парень вступил в казачий отряд Корниловского хутора. Там жители Томской области сформировали группу добровольцев.

«Надеемся, что нас не расформируют, стараемся договориться, чтобы нашу группу не разделили. Но мы все равно идем от Министерства обороны, так что конкретно какие задачи у нас будут и в какие войска попадем – нам пока не известно», - рассказывает Алексей.

Костяк сформированной томскими казаками группы – это люди с боевым опытом. Один из воинов осенью вернулся из Херсона и теперь вновь отправляется на территорию проведения спецоперации.

«Он в ноябре получил ранение, недавно прошел восстановление, сейчас едет командиром нашей группы. С нами же едут парни, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне. Непосредственно крестный мой – тоже поедет сейчас со мной. Ориентировочно будем подписывать на полгода сейчас контракты. Может быть, и задержимся там», - поделился молодой человек.

Фото: Анна КОВАЛЕВА

Алексей уточнил, что отбытие из Томска добровольцев в составе казачьего отряда Корниловского хутора назначили уже на первые числа марта.

Читайте также Накануне Дня защитника Отечества томские казаки уехали добровольцами в зону СВО