Почти декадная норма снега выпала в Томске 8 марта

К Томску приближается активный циклон, поэтому осадки стоит ожидать и в ближайшие дни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске 8 марта выпала практически декадная норма снега. Начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина подтвердила “КП Томск”, что за сутки на город обрушилось 6,5 мм осадков при норме 0,8 мм. К 9 числу десятидневное количество осадков составляет 7 мм. С начала месяца выпало 27,3 мм, что превышает декадный объём в четыре раза.

К Томску приближается активный циклон, поэтому осадки стоит ожидать и в дальнейшем. Пока абсолютный рекорд не побит. Несколько лет назад суточная величина осадков в первом весеннем месяце приблизилась к 19 мм.

С 8 по 9 марта величина снежного покрова увеличилась с 79 до 89 см. 9 и 10 числа в городе ожидается минусовая температура. К выходным воздух прогреется, в субботу ожидается +4 градуса.

Напомним, на томской трассе “Сибирь” сняли введённое из-за непогоды ограничение движения транспорта.