"Нарушены все правила хранения": томские флористы объяснили, почему не стоит покупать тюльпаны у частников в машинах

Правильное хранение для тюльпана - это +5 градусов. Фото: Сиб.фм

Уже завтра настанет долгожданный весенний праздник 8 марта. Хоть празднование будет только через день, на улицах Томска уже практически в каждом районе продают тюльпаны. Помимо цветочных магазинов, сегодня можно встретить и частных продавцов на улицах. Томичи не видят ничего плохого в том, чтобы приобрести весенние цветы у автовладельцев, как правило, там дешевле. Однако флористы не рекомендуют горожанам покупать цветы у частников на улице.

Владелица цветочной мастерской "Бабочка" рассказала журналистам "КП-Томск", почему не стоит брать цветы из машин и как правильно ухаживать за тюльпанами после праздников.

Фото: Сиб.фм

По словам специалиста, тюльпаны, которые продают в машинах, переморожены. Правила хранения для цветка полностью нарушены и именно поэтому тюльпаны не простоят долго. Даже правильный уход их вряд ли спасет.

"Правильное хранение для тюльпана - это +5 градусов. В такой обстановке цветку будет комфортно", - рассказывает Валентина.

Помимо этого, эксперт уточняет, что при выборе тюльпанов обязательно нужно обращать внимание на плотные стебли и зелены листья у цветка.

Фото: Сиб.фм

Для того, чтобы растение простояло дольше, флорист рекомендует добавлять в воду "хризал" и не забывать про уход за цветами. Не стоит забывать и про срез стебля после каждой смены воды. Кстати, вода, в которой будут стоять тюльпаны, должны быть холодной.

Отметим, что наиболее популярны сорта тюльпанов - это пионовидные, нежных цветов, белые, розовые.

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