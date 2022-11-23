"Снегопад и до -32 градусов": стала известна погода на предстоящие выходные в Томске

Синоптики обещают все выходные снегопад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске на предстоящих выводных, 26-27 ноября, будет холодно и снежно. Ночная температура ожидается до -32 градусов и в оба дня будут осадки в виде снега. Такая информация появилась на сайте GISMETEO.

Синоптики предают, что в субботу, 26 ноября, ночью столбики термометра упадут до -28 градусов. Днем потеплеет до -18 градусов, также прогнозируется весь день снег.

К воскресенью станет холоднее. Ночью будет до -32 градусов, ожидается снег. А днем прогнозируется переменная облачность и -23 градуса.

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